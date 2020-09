Ray-Ban saranno i primi occhiali smart di Facebook e Luxottica

I primi smart glasses di Facebook saranno dei Ray-Ban e verranno rilasciati il prossimo anno. Ad annunciarlo nientepopodimeno che Mark Zuckerberg, numero uno dei social network, durante il keynote dell’ultimo Facebook Connect.

Ancora non è chiaro quali saranno le caratteristiche del dispositivo, ma Facebook ha già confermato a The Verge che non avrà alcun display integrato. Ciò suggerisce che potrebbe trattarsi di un occhiale dalla linea “pulita” come Snap Spectacles o Echo Frames di Amazon.

Facebook da anni sta lavorando (il progetto si chiama Project Aria) per realizzare un dispositivo AR che sia esteticamente il più vicino possibile ad un normale paio di occhiali e la società sta collaborando proprio con Ray-Ban ed EssilorLuxottica per progettare le montature dei suoi primi occhiali smart dedicati al mercato consumer. Quindi i rumor dello scorso autunno che volevano il colosso dei Menlo Park collaborare con il marchio italiano sono confermati.

Siamo appassionati nell’esplorare dispositivi che possono offrire alle persone modi migliori per connettersi con le persone a loro più vicine. I dispositivi indossabili hanno il potenziale per farlo. Con EssilorLuxottica abbiamo un partner altrettanto ambizioso che presterà la sua esperienza e il suo catalogo di marchi di prim’ordine ai primi occhiali intelligenti veramente alla moda – ha affermato in una nota Andrew Bosworth, vicepresidente della divisione Reality Labs di Facebook.

Non ci sono ancora dettagli su come verranno chiamati gli eventuali occhiali AR di Facebook o quanto potrebbero costare. Tuttavia AR e occhiali smart progettati per somigliare ad occhiali normali sono sempre più diffusi ormai, con aziende come North (acquisita da Google) che sviluppano dispositivi davvero impressionanti.

Nel frattempo, tutti i principali giganti tech – tra cui Amazon, Apple, Google, Intel – hanno già rilasciato un occhiale smart AR o sono al lavoro per produrlo.