Playstation 5: quanto è grande? Ecco le dimensioni ufficiali e le specifiche tecniche

Dopo lo Showcase di ieri sera Sony ha rilasciato finalmente le dimensioni e le specifiche tecniche ufficiali di Playstation 5: è davvero grande.

Sapevamo che la Playstation 5 sarebbe stata molto grande, ma non così tanto: è la console più grande messa in commercio fino ad ora, ecco le dimensioni ufficiali:

La Playstation 5 è 390mm x 104mm x 260mm (base esclusa) mentre la PS5 Digital Edition è 390mm x 92mm x 260mm.

Per farci un’idea un po’ più precisa delle dimensioni ci siamo costruiti in redazione un mockup in cartone, date un’occhiata:

Dimensioni Playstation 5 Sono uscite finalmente le dimensioni esatte di PS5: 399x104x260mm Gepostet von Lega Nerd am Donnerstag, 17. September 2020

Ecco poi le specifiche tecniche ufficiali di Playstation 5 e del nuovo controller Dualsense:

Specifiche Tecniche Playstation 5

CPU x86-64-AMD Ryzen “Zen 2”

8 Cores / 16 Threads

Frequenza variabile, fino a 3.5 GHz GPU basata su AMD Radeon RDNA 2

Accelerazione Ray Tracing Acceleration

Frequenza variabile, fino a 2.23 GHz (10.3 TFLOPS) Memoria di sistema GDDR6 16GB

Bandwidth 448GB/s SSD 825GB

Larghezza di banda 5.5GB/s Lettore ottico Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAV

BD-ROM (25G/50G) ~8xCAV

BD-R/RE (25G/50G) ~8xCAV

DVD ~3.2xCLV Dischi dei giochi PS5 Ultra HD Blu-ray, fino a 100GB/disc Uscite video Porta HDMI

Supporto ai TV 4K 120Hz, 8K, VRR (secondo specifica HDMI ver.2.1) Audio “Tempest” 3D AudioTech Dimensioni PS5: approssimativamente 390mm x 104mm x 260mm (larghezza x altezza x profondità) (esclusa base d’appoggio)

PS5 Digital Edition: approssimativamente 390mm x 92mm x 260mm (larghezza x altezza x profondità) (esclusa base d’appoggio) Peso PS5: 4,5kg

PS5 Digital Edition: 3,9kg Consumi PS5: 350W

PS5 Digital Edition: 340W Input/Output USB Type-A (Hi-Speed USB)

USB Type-A (Super-Speed USB 10Gbps) x2

USB Type-C (Super-Speed USB 10Gbps) Networking Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.1

Specifiche Tecniche DualSense Controller