Star Trek: Will Wheaton vorrebbe far parte della serie su Picard

Will Wheaton vorrebbe apparire con il suo personaggio Wesley nella serie di Star Trek su Picard, o nella serie animata Lower Decks.

In passato è stato il protagonista di Stand By Me e Star Trek: Next Generation, mentre negli ultimi anni è conosciuto per aver partecipato a Big Bang Theory. Will Wheaton ha di recente dichiarato di voler tornare a vestire i panni del suo personaggio in una serie di Star Trek, magari in Picard.

Intervistato da Trek Movie l’attore ha detto:

Se fossero interessati a me farei qualsiasi cosa per ottenere un ‘sì’. Se avessi ancora la possibilità di lavorare con Patrick Stewart, comparendo con lui in una scena, sarebbe un vero regalo ed una benedizione. Sarebbe un’esperienza grandiosa che vorrei fortemente.

Ma Wheaton si è dimostrato disponibile anche a prestarsi per far fare al suo personaggio, Wesley Crusher, un’apparizione nella serie animata di Star Trek intitolata Lower Decks. Ecco cosa ha dichiarato: