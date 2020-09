South Park: annunciato uno speciale di un’ora sulla pandemia

Su Comedy Central sta per arrivare un episodio speciale di South Park della durata di un’ora, incentrato sulla pandemia di covid-19.

Nei tanti anni di onorata carriera, Trey Parker e Matt Stone con il loro South Park hanno preso in giro letteralmente qualunque cosa. Poteva mancare il coronavirus? Ovviamente no, ed ecco che Comedy Central ha annunciato l’arrivo di uno speciale episodio della serie animata, che durerà un’ora, e che parlerà proprio della pandemia di covid-19.

Lo speciale andrà in onda il 30 Settembre negli Stati Uniti, e il network ha anche mandato in onda un primo piccolo teaser trailer, che mostra come tutti tranne Cartman siano tornati in classe, con banchi separati e protetti dal plexiglas.

Ecco la sinossi ufficiale:

Randy (il padre di Stan) fa i conti col suo ruolo nel diffondersi del covid-19, mentre la pandemia in corso presenta sfide continue ai cittadini di South Park. Nel frattempo i bambini tornano felicemente a scuola, ma niente è più come la normalità che conoscevano prima: non i loro insegnanti, non le loro camerette, e nemmeno Eric Cartman.

Nel frattempo la Stagione 24 di South Park non ha ancora una data d’uscita, ma visti i recenti accordi tra Comedy Central e HBO Max, sul servizio streaming gli episodi saranno disponibili 24 ore dopo la premiere sul network televisivo. Non è chiaro se e come l’episodio speciale invece arriverà nel nostro paese, ma c’è ugualmente tanta curiosità.

Cosa vi aspettate dallo speciale sulla pandemia di South Park?