Qualcuno salvi il Natale 2: ecco il teaser trailer del film con Kurt Russell

Ecco il teaser trailer di Qualcuno salvi il Natale 2, il film Netflix con protagonista Kurt Russell nei panni di Santa Claus.

Dopo l’uscita del primo film nel 2018, anche quest’anno il Babbo Natale di Kurt Russell farà compagnia a tutti gli utenti di Netflix con Qualcuno salvi il Natale 2. Il lungometraggio arriverà sulla piattaforma streaming il 25 novembre. Da poco è stato diffuso il teaser trailer di Qualcuno salvi il Natale 2.

Ecco il teaser.

It's time for Mrs. Claus to get her due.

Kurt Russell & @GoldieHawn are back to save the holidays in THE CHRISTMAS CHRONICLES 2, only on Netflix 25 November. pic.twitter.com/wKAzAVoQBF

— NetflixFilm (@NetflixFilm) September 15, 2020