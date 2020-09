Nissan Z Proto: una concept car che viaggia nel tempo

Presentata ufficialmente la Nissan Z Proto: la degna erede di una storia gloriosa, una concept che viaggia tra presente, passato e futuro.

Nel corso di un evento virtuale, Nissan ha presentato la sua nuova Nissan Z Proto: una concept car da sogno che unisce il meglio delle tecnologie, della storia e della grinta del brand giapponese Nissan Z.

Nissan la definisce “la degna erede di 50 anni di storia del leggendario modello Z” e, al tempo stesso, una “modernissima sportiva”.

La Z è un’auto sportiva in tutto e per tutto, e come tale incarna lo spirito di Nissan. È un modello chiave del piano di trasformazione Nissan NEXT e dimostra la nostra capacità di fare ciò che gli altri non osano, dalla A alla Z. Anch’io sono un fan della Z e sono felice ed emozionato nell’annunciare l’arrivo della nuova Z.