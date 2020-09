Final Fantasy XVI: annunciato da Square Enix al PlayStation Showcase

Durante lo showcase PlayStation di questa sera, Square Enix ha annunciato il nuovo Final Fantasy XVI, in esclusiva per PlayStation 5 e PC.

Seppur se ne parlasse da qualche giorno, oggi Square Enix ha annunciato il nuovo Final Fantasy XVI, nuovo capitolo della serie in arrivo come esclusiva per PlayStation 5 e PC. Il gioco, che mostra un gameplay molto action e delle tematiche mature, sembra ispirarsi al gameplay di Final Fantasy XV ma con tutta la potenza della Next-Gen.

L’ambientazione, ora non più futuristica ma vicina al medieval fantasy, torna un po’ alle origini con quella che sembra una classica faida tra nazioni. Sappiamo ancora poco sul resto: d’altronde il trailer racconta ancora poco per lanciarsi in descrizioni accurate.