Doctor Who: i fumetti arrivano su Editoriale Cosmo

Ecco tutti i dettagli sull’uscita dei fumetti del Doctor Who pubblicati da Editoriale Cosmo a partire dal 24 settembre.

Dal 24 settembre si apre una nuova era per i fumetti del Doctor Who in Italia: ad occuparsi delle pubblicazioni delle storie tratta dalla serie TV sarà Editoriale Cosmo. Da poco sono stati dati i primi dettagli e le copertine in anteprima.

Ecco le copertine dei primi tre numeri.

Il primo volume avrà il titolo di Doctor Who 1: il dodicesimo dottore – Boom Sonico. In fumetto sarà disponibile dal 24 settembre al prezzo di 19,90 euro. Sarà un brossurato a colori di 176 pagine in formato 17×26.

A ottobre usciranno invece Doctor Who: il tredicesimo dottore – Un Nuovo Inizio, mentre a novembre il terzo volume ospiterà ancora il dodicesimo dottore ed avrà il titolo Le prove del Tempo (parte 1).

In precedenza i fumetti del Doctor Who in Italia erano stampati da RW Lion. Il passaggio alla Editoriale Cosmo porterà anche ad un cambio di formato, considerando che RW Lion per diverso tempo ha proposto i fumetti del Doctor Who in spillato, mentre in questo caso siamo passati a volumi brossurati.

I tanti appassionati italiani del Doctor Who non potranno non essere contenti di vedere ancora pubblicati nel nostro Paese i fumetti del popolare personaggio della serie TV britannica.