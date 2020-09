Uncharted: prime foto dal set di Mark Wahlberg e Tom Holland

Sono arrivate le prime foto dal set del film di Uncharted, che ritraggono Mark Wahlberg e Tom Holland nei costumi di scena.

Il film di Uncharted ha avuto una gestazione piuttosto complicata tra cambi di regia e rinvii vari, ma si trova finalmente nel pieno della produzione, con le riprese che stanno venendo girate in questo momento, ed ora sono arrivati anche i primi scatti presi dal set, che ritraggono Mark Wahlberg e Tom Holland al lavoro.

Tom Holland e Mark Wahlberg no set de filmagem de #Uncharted, ontem, em Berlim (Alemanha). pic.twitter.com/vshZ82bASa — Tom Holland Brasil (@tomhollandbr) September 15, 2020

I due indossano vestiti eleganti, ed è probabile dunque che si stiano infiltrando in qualche serata di gala, come già avvenuto nella saga videoludica di Naughty Dog. A questo punto sale la curiosità sulla trama, ed è interessante immaginare quale raro manufatto staranno andando a tentare di recuperare.

Proprio nella giornata di ieri Tom Holland ha parlato del film, raccontando di come stesse procedendo bene, diventando “tutto quello che ho sempre sognato che fosse”, per citare le sue parole. In passato si era espresso a favore del film anche Mark Wahlberg, che era stato dapprima accostato al ruolo di Nathan Drake, ma quando si è saputo che sarebbe stato un film sulle origini del personaggio, e che quindi la produzione avrebbe optato per un attore più giovane, è stato “dirottato” verso il ruolo di Sully, il suo mentore.

Uncharted debutterà al cinema il 16 Luglio 2021. Cosa ne pensate di questi scatti, e soprattutto, cosa vi aspettate dal film?