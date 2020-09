Uncharted è esattamente come Tom Holland lo sognava

Tom Holland è sempre più entusiasta del film di Uncharted, tanto da spingersi a dire che stia prendendo forma esattamente come nei suoi sogni.

Il film di Uncharted, nonostante uno sviluppo assolutamente complicato e numerosi rinvii, si trova finalmente in produzione, con le riprese in pieno svolgimento. Come saprete Tom Holland reciterà la parte del protagonista, un giovane Nathan Drake, e l’attore non potrebbe essere più entusiasta di come sta venendo su il film.

Ne ha parlato durante una recente diretta su Instagram dove, dopo aver discusso di Spider-Man Homecoming e di The Devil All the Time, ha rivelato dapprima di aver subito un piccolo incidente sul set di Uncharted, per poi descrivere un po’ il film:

Le riprese stanno andando benissimo. Il film è praticamente tutto quello che sognavo che fosse. Voglio dire, non so se avete giocato i videogame, ma io ne sono un grande fan e sta andando tutto benissimo.

Il film sarà diretto da Ruben Fleischer, autore di Venom, e il cast può vantare nomi come Mark Wahlberg e Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali e Tati Gabrielle. Curiosamente lo stesso MArk Wahlberg era stato preso in considerazione per il ruolo di Nathan Drake, prima che la produzione decidesse per una “origin story” del personaggio, e l’attore ora interpreterà il suo mentore, Sully.

Uncharted sarà nei cinema dal 16 Luglio 2021. Cosa vi aspettate dal film? Siete anche voi entusiasti come Tom Holland?