Apple Watch 6: nuovi colori e disponibilità (rumor)

A pochi giorni dall’evento che dovrebbe introdurre la sesta generazione di Apple Watch, emergono alcune interessanti novità.

Il noto leaker L0vetodream ha condiviso una serie di informazioni sull’imminente Apple Watch 6, sulle funzionalità di ricarica e sulle date di rilascio del prodotto.

La prima indiscrezione riguarda una nuova possibile colorazione per il wearable di Apple: come è ormai noto il prossimo iPhone 12 dovrebbe essere disponibile anche in blu ed Apple ha utilizzato una combinazione di colori completamente blu per il suo evento del martedì. Stando ai rumor quindi la nuova variante cromatica di Apple Watch potrebbe essere proprio il blu.

new color for Apple Watch — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 13, 2020

Tramite un successivo tweet, L0vetodream ha suggerito che i nuovi dispositivi Apple saranno disponibili da martedì 15 settembre; lo stesso giorno dell’evento Apple. Ancora una volta, questo potrebbe riferirsi all’Apple Watch Series 6 o forse ad altri dispositivi che potrebbero essere svelati durante l’evento, come l’iPad Air 4.

online Sep 15 — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 13, 2020

La disponibilità dei nuovi prodotti Apple non è quasi mai immediata dopo la presentazione: di solito sono disponibili i pre-ordini; è quindi possibile che il rumor si riferisca a questo.

