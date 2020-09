TikTok si lancia sulle sfilate di moda per sostenere le fashion week

TikTok e le grandi marche della moda hanno iniziato a collaborare per trasmettere sul video-social un mese di sfilate.

Con un post sul blog aziendale, TikTok annuncia l’avvio del #TikTokFashionMonth, un evento digitale che offre almeno due incontri settimanali di livestream, mettendo in campo le sfilate di brand quali Louis Vuitton, Saint Laurent e PUMA.

Abbiamo visto come l’industria della moda sia stata in grado, attraverso TikTok, di reinventare il significato culturale e sociale del fashion di lusso portando il fashion nelle case delle nostre comunità colpite dalla quarantena.

Con il lancio del nostro TikTok Fashion Month, offriamo un ennesimo mezzo che i nostri brand partners possono usare per far leva sull’approccio autentico e comunitario della piattaforma, la quale mette in mostra la loro arte, la loro creatività e le loro personalità, nella maniera unica e tipica di TikTok,