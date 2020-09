Willy, il principe di Bel Air: ecco le prime foto della reunion

Ecco le prime foto che arrivano dalla reunion del cast di Willy, il principe di Bel Air, la serie arrivata trent’anni fa in televisione.

Willy, il principe di Bel Air ha compiuto 30 anni, e per questo motivo è stata organizzata una reunion che ha fatto la felicità di tutti gli appassionati nostalgici. Sono state diffuse le prime foto della reunion con Will Smith, chiaramente, al centro di entrambi gli scatti.

Ecco le due foto.

Una delle due foto vede Smith parlare con Janet Hubert. Lo scatto di gruppo vede invece riuniti nella vecchia villa dei Banks Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (Aunt Viv No.2), Alfonso Ribeiro (Carlton) e DJ Jazzy Jeff.

La serie comedy usciva il 10 settembre 1990 trasmessa dall’emittente NBC, lanciando il 21enne Will Smith verso una popolarità globale che lo avrebbe reso una celebrità del cinema nei due decenni successivi.

Negli ultimi tempi è entrata in lavorazione una serie reboot di Willy, il principe di Bel Air, che rielabora in chiave drammatica la storia dl ragazzo che viene mandato da Philadelphia fino in California, a Bel Air, dai parenti abbienti che lo accoglieranno in una famiglia decisamente diversa da quella lasciata nella città di provenienza.