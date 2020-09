Willy il Principe di Bel Air, ufficiale il reboot drama: Peacock ordina due stagioni

Alla fine è andata in porto la trattativa con Peacock, e il reboot in chiave drama di Willy il Principe di Bel Air si farà.

Willy il Principe di Bel Air avrà il suo reboot in chiave drammatica: l’accordo è stato sottoscritto con Peacock, la piattaforma streaming di NBC Universal, che ha ordinato due stagioni del nuovo adattamento ideato da Will Smith e Morgan Cooper.

L’ufficialità è arrivata proprio tramite Will Smith, che in un video ha mostrato tutto il suo entusiasmo parlandone a Morgan Cooper e allo showrunner Chris Collins, dicendo:

Sono in questo business da trent’anni e una cosa del genere non è mai successa. Abbiamo appena stretto ufficialmente un accordo con Peacock per due stagioni, da una semplice proposta. Per cui volevo farvi le congratulazioni, non vedo l’ora!

Bel Air è descritto come una svolta drammatica nella comedy che ha fatto scuola negli anni ’90 e che ha lanciato la carriera di Will Smith. È andata in onda per sei stagioni e raccontava la storia di un ragazzo di strada che si trasferisce in un lussuoso quartiere di Los Angeles. La nuova serie offrirà uno sguardo moderno alla cosa, mettendo in risalto i conflitti sociali, le emozioni e tutto quello che significa essere una persona di colore negli Stati Uniti di oggi.

Il reboot è in lavorazione da più di un anno, dopo che una clip di Cooper di quattro minuti divenne virale su internet e catturò l’attenzione di Will Smith. Cooper, un super fan della serie, montò un trailer che reimmaginava la comedy come, appunto, se fosse una serie drammatica. La sceneggiatura è stata curata da lui, che sarà accreditato anche come regista e produttore esecutivo.

Anche Quincy Jones e Benny Medina, così come i creatori della serie originale Andy e Susan Borowitz, torneranno sempre nelle vesti di produttori esecutivi, assicurando una certa continuità col prodotto originale.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate da questa nuova versione di Bel Air?