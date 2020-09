Watch Dogs Legion: nuovo trailer di gameplay dall’Ubisoft Forward

Watch Dogs Legion è tornato a mostrarsi in occasione dell’Ubisoft Forward con un nuovo trailer di gameplay.

In occasione dell’Ubisoft Forward, Watch Dogs Legions è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer di gameplay che mostra nuovamente la principale meccanica di gioco, ossia la possibilità di interpretare qualunque personaggio della resistenza al regime dispotico che ha preso il controllo del Regno Unito, ognuno con le sue caratteristiche uniche.

In particolare, in questa sequenza vengono mostrate alcune particolari “professioni” che potrete interpretare e come queste vanno ad influenzare il gameplay e il modo di approcciare le missioni.

In un futuro molto vicino, Londra sta affrontando il totale declino: le persone sono oppresse da uno stato di sorveglianza onniveggente, milizie private controllano le strade, e una temibile organizzazione criminale saccheggia i più vulnerabili. Il destino di Londra è nelle tue mani, e nella tua abilità di reclutare una nuova resistenza e reagire.

Watch Dogs: Legion sarà disponibile a partire dal 29 ottobre 2020 per PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Google Stadia.