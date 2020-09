Shazam! Zachary Levi pensava di perdere la parte per Dwayne Johnson

L’attore Zachary Levi pensava di non ottenere la parte di protagonista in Shazam! perché Dwayne Johnson sarebbe stato Black Adam.

Il ruolo di protagonista in Shazam! non è mai stato una certezza per Zachary Levi, anzi. L’attore interprete del supereroe ha pensato che l’ingaggio di Dwayne Johnson come Black Adam gli precludesse la possibilità di poter ottenere la parte.

Ecco le sue parole a Nerdbot:

Nei fumetti Black Adam e Shazam sono lo yin e lo yang. Sono identici, e per questo pensavo di non ottenere la parte. Dwayne Johnson era già stato ingaggiato come Black Adam, e siccome Shazam e Black Adam sono uguali, praticamente dei doppelgänger con differente colore e taglio di capelli, ero sicuro che non ce l’avrei fatta. Chi mai avrebbe potuto ingaggiaremi considerandomi adatto per fare il gemello di The Rock?

L’incredulità di Levi si era spinta a tal punto da pensare che l’audizione per il personaggio fosse una perdita di tempo, visto che non sarebbe stato mai considerato. E invece la produzione aveva delle idee completamente opposte, e l’attore ha ottenuto la parte, diventando azzeccatissimo per il ruolo di Shazam.