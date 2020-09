Facebook pagherà alcuni utenti per disattivare il loro account

Facebook pagherà alcuni suoi utenti, in cambio dovranno disattivare il loro account a partire dalla fine di questo mese. Il social vuole condurre uno studio.

Fino a 120$ per stare qualche mese senza social network, è questa la proposta che Facebook indirizzerà ad alcuni dei suoi utenti statunitensi. Per ricevere il pagamento non devono far altro che disattivare il loro account Facebook.

L’iniziativa fa parte dei test che Facebook condurrà da qui al 3 novembre per quantificare il suo impatto sulle elezioni. È già, perché a novembre gli americani voteranno per le Presidenziali, e il social network ha assegnato ad un team di ricercatori il compito di capire se ha o meno il potere di influenzare il voto.

Tutti gli utenti che sceglieranno di partecipare, sia attraverso la compilazione di alcuni questionari, sia disattivando l’account, saranno ricompensati. È una pratica comune quando si conducono ricerche accademiche di questo tipo.

ha spiegato Liz Bourgeois, portavoce di Facebook.

Facebook spera di riuscire a trovare almeno 200.000 volontari. Idealmente i partecipanti allo studio saranno 400.000. Gli utenti saranno contattati direttamente attraverso il social. «Alcuni potenziali partecipanti al loro accesso su Facebook o Instagram troveranno un banner che li invita a partecipare allo studio. Selezioneremo il campione assicurandoci di rappresentare la diversità della popolazione adulta degli Stati Uniti», ha spiegato Facebook con una nota.