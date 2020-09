Anne Hathaway in trattative per Lockdown, il film di Liman sulla pandemia

Anne Hathaway è in trattative per il ruolo da protagonista in Lock Down, il nuovo film di Doug Liman sulla pandemia di Covid-19.

Era solo questione di tempo prima che qualcuno facesse un film sulla situazione che stiamo vivendo, e infatti quello di Doug Liman non è nemmeno l’unico, ma il nuovo film del regista, Lockdown, acquista rinnovato interesse ora che arriva la notizia del probabile coinvolgimento di Anne Hathaway.

Stando a quanto riportato infatti, l’attrice Premio Oscar nel 2012 per Les Miserables sarebbe in trattative per il ruolo da protagonista nella commedia romantica del regista, ambientata proprio durante la pandemia da Covid-19.

La sceneggiatura del film è curata da Steven Knight, e la produzione conta di iniziare a girare alla fine di Settembre, per cui le trattative dovrebbero essere in dirittura d’arrivo. Hathaway ha recitato recentemente in Ocean’s 8, Serenity, Dark Waters e The Hustle, oltre che nel thriller politico di Netflix The Last Thing He Wanted.

Liman è invece il regista che si sta per lanciare nel folle progetto insieme a Tom Cruise, Elon Musk e con la collaborazione della NASA, per girare il primo film della storia nello spazio, con la NASA ospiterà la produzione sulla Stazione Spaziale Internazionale. I suoi lavori precedenti comprendono The Bourne Identity, Swingers e Jumper.

Vi attira l’idea di un film del genere? Anne Hathaway è il nome giusto per la protagonista?