LEGO Ideas: la dichiarazione di LEGO sull’elevato numero di progetti in review

Dopo la chiusura della Second Review 2020 di LEGO Ideas, LEGO rilascia una dichiarazione relativa all’elevato numero di progetti che hanno passato i 10000 voti.

Lo avevamo impotizzato anche noi nei mesi scorsi ed ora è arrivata la dichiarazione ufficiale di LEGO relativamente all’elevato numero di progetti sul portale LEGO Ideas che hanno superato in una singola review i 10000 voti.

In particolare, la dichiarazione nasce dal fatto che la First Review 2020 si è chiusa con 26 progetti, già questo un record, e la Second Review 2020, quella immediatamente successiva, si è chiusa con 35 progetti.

Solitamente eravamo abituati a review che andavano dai 6 o 7 progetti ad un massimo di 13/15 progetti che dovevano essere valutati e prodotti. Non che questa abitudine debba essere una regola però immaginiamo che tutto il processo produttivo che sta dietro alla valutazione dei progetti sia ormai impostato su queste quantità di prodotti da valutare e se questa quantità dovesse aumentare considerevolmente potrebbero essere problematico riuscire a rispettare le tempistiche di produzione, coerentemente con le tempistiche di valutazione delle MOC.

L’annuncio di LEGO sulla questione dei voti quindi parte dalla domanda che molti AFOL hanno posto a LEGO: che sia arrivato il tempo di cambiamenti per LEGO Ideas? Devono cambiare la soglia o ridurre i tempi i modificare altro?

LEGO continua, esplicitando che sono consapevoli di questo aumento significativo e che l’attuale situazione potrebbe essere una conseguenza dei blocchi imposti dalla pandemia di coronavirus, che ha costretto tutti quanti a passare pi tempo in casa e di conseguenza trascorrere più tempo su internet, sui social e sulla creazione di progetti da pubblicare su LEGO Ideas.

Questo insieme di eventi potrebbe essere la causa di questo aumento. Usiamo il condizionale perchè al momento, come indica LEGO, è troppo presto per trarre delle conclusioni precise e per determina se la tendenza continuerà in questo senso per cui per ora non apporteranno cambiamenti basati esclusivamente sugli effetti della situazione globale legata al COVID-19.

Concludono comunque lasciando la porta aperta, sul lungo termine, all’esplorazione di eventuali e potenziali cambiamenti, sia per poter affontare una situazione come quella che stiamo vivendo ora sia per poter continuare a realizzare i progetti che gli AFOL pubblicano sul portale con la qualità e l’attenzione che da sempre LEGO dimostra per questo genere di set.