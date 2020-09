Boris Karloff: ecco il trailer del documentario sull’interprete di Frankenstein

Ecco il trailer di The Man behind the Monster, il documentario dedicato al celebre attore di lungometraggi horror Boris Karloff.

Un documentario per Boris Karloff. Ecco quanto è stato rivelato dal trailer diffuso online, dedicato proprio alla figura di Boris Karloff ed alle sue interpretazioni più celebri, tra cui, su tutte, c’è quella di Frankenstein. Il titolo del documentario sarà The Man Behind the Monster.

Ecco il trailer.

A dirigere il documentario è Thomas Hamilton. Molti sono gli interventi di personaggi del mondo del cinema, e non solo, presenti. Eccone un elenco: Guillermo Del Toro, John Landis, Joe Dante, Christopher Plummer, Peter Bogdanovich, Ron Perlman, Leonard Maltin, Sir Christopher Frayling, Sara Karloff, Gregory Mank, Roger Corman, Stephanie Powers, Ian Ogilvy, Norman Jewison, Orson Bean, Kevin Brownlow, Caroline Munro, Stephen Jacobs, Dick Miller, Peter Asher, Virginia Bates, Nehemiah Persoff, David J Skal, Donald F Glut, Derek Malcolm, Bernie Coleman, Lee Grant, Rick Goldschmidt, Stuart Hersh, Miles Kreuger, Valerie Yaros, H.M.Wynant, Diane Aubry, Anthony Pratt, Renee Glynne, Sharyn Moffett, Neil Pettigrew, Ruth Shiel, Courtlandt Hull, Ron Simon, Jaymz Bee, Thomas Hamilton, Ron MacCloskey.

Ancora non sono stati diffusi dei dettagli sulla distribuzione di The Man behind the Monster.