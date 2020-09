Borat 2 è già stato girato: quando vedremo il film?

Sembra che Sacha Baron Cohen abbia girato a sorpresa Borat 2, sequel del successo del 2006, e che il film sarebbe pronto per la distribuzione.

Il mese scorso ci furono alcuni report secondo cui Sacha Baron Cohen stesse girando qualcosa a Los Angeles nei panni di uno dei suoi personaggi più famosi, Borat. Arriva adesso la conferma che si trattava proprio di Borat 2, sequel del successo del 2006, che sarebbe addirittura già stato girato e montato, e pronto per la distribuzione.

Non ci sono molti dettagli sulla trama, ma stando ad alcuni report, Borat non è più ovviamente il presentatore TV sconosciuto del film originale. Adesso il pubblico lo conosce, per cui ha bisogno di andare in incognito a intervistare la gente. Alcuni hanno definito il film come “Cohen che interpreta Borat che interpreta Cohen“, ma altre fonti hanno smentito tale descrizione.

Così come non è chiaro chi sarà a distribuire il film: il primo è stato prodotto da 20th Century Fox, ma essendo ora in mano a Disney è difficile che il colosso decida di dare priorità ad un progetto chiaramente vietato ai minori. Bisognerà evidentemente attendere nuove informazioni, anche per quanto riguarda regia e casting.

Borat ha guadagnato 262 milioni di dollari ai botteghini, garantendo la possibilità a Cohen di fare altri film come Bruno (138 milioni) e Il Dittatore (179 milioni), che però non hanno eguagliato il successo del primo. Sarà Borat 2 a riuscirci? Lo scopriremo prossimamente.