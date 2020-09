Dune: ecco l’anteprima del trailer in arrivo domani

Su Twitter arriva una piccola anteprima del trailer di Dune, che arriverà in versione completa nella giornata di domani.

Nel mondo di oggi di Hollywood e dell’intrattenimento cinematografico, è diventata una notizia anche un’anteprima di un trailer: su Twitter infatti è stata diffusa una piccola anticipazione con alcune immagini tratte dal trailer di Dune, previsto per domani. Nel breve video sono presenti pochi fotogrammi del trailer, ma si vedono nomi e volti dei protagonisti e il logo del film.

DUNE TRAILER. DUNE CAST. SEE IT HERE FIRST. TOMORROW. pic.twitter.com/SSdeNUBMX4

— Twitter Movies (@TwitterMovies) September 8, 2020