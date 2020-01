Morto Rocky Johnson, il wrestler padre di Dwayne Johnson

L’ex wrestler Rocky Johnson è stato un campione della WWF, ed ha iniziato alla carriera anche il figlio Dwayne, divenuto nel tempo un popolare attore.

A 75 anni si è spento Rocky Johnson, storico wrestler, conosciuto anche per essere il padre del celebre attore ed ex wrestler Dwayne Johnson. The Rock ha portato avanti negli anni la carriera da lottatore, aggiungendo però un altro tassello al suo percorso rispetto al padre: quello della recitazione, che lo ha fatto diventare negli ultimi anni l’attore più pagato di Hollywood.

Rocky Johnson fece il suo debutto nel wrestling nel 1964, e passò alla WWF agli inizi degli anni Ottanta, vincendo nel 1983 con Tony Atlas i WWF Tag Team Championships.

Furono i primi lottatori di colore ad ottenere un titolo. Il suo ritiro dai combattimenti avvenne nel 1991, e nel 2008 lo stesso figlio Dwayne lo introdusse nella WWE Hall of Fame.

Il celebre percorso del padre aiutò a formare il futuro The Rock, che, dopo l’esordio nel wrestling nel 1996, avrebbe conquistato dieci titoli di campione del mondo nella WWE.

L’attore, subito dopo la scomparsa del padre, ha condiviso su Instagram due foto: una più datata e l’altra recente, a fianco del genitore e uomo che lo ha iniziato nel mondo dello sport e dello spettacolo.