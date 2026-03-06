Nuove opzioni per i pazienti asmatici: la FDA approva un farmaco che può fare la differenza

La Food and Drug Administration è l’agenzia statunitense che approva l’utilizzo, il commercio e la diffusione dei farmaci. In questi giorni ha approvato il Flovent HFA, un aerosol inalatorio a base di fluticasone propionato da 44 microgrammi per erogazione. È il primo generico per il trattamento di mantenimento dell’asma. La terapia profilattica è pensata per pazienti di età superiore ai 4 anni e comprende quindi anche i bambini, pur escludendo i neonati.

Il Flovent HFA riduce l’infiammazione polmonare e contribuisce a prevenire i sintomi tipici dell’asma, a partire dalla mancanza di respiro e dal caratteristico suono sibilante. A commentare la notizia è Iilun Murphy, direttore dell’Ufficio Farmaci Generici del Centro per la Valutazione e la Ricerca sui Farmaci della FDA.

“L’approvazione odierna del primo aerosol generico per inalazione di fluticasone propionato rappresenta un passo importante per ampliare l’accesso a trattamenti per l’asma a prezzi accessibili. I farmaci generici offrono ai pazienti opzioni terapeutiche sicure, efficaci e più convenienti. La FDA continua a impegnarsi a facilitare lo sviluppo e l’approvazione di farmaci generici per aumentare l’accesso dei pazienti ai farmaci essenziali“, queste le sue affermazioni.

Sul nuovo trattamento aerosol contro l’asma si aggiungono le parole di Tracy Beth con i suoi dati sulle diagnosi infantili, il Flovent si è dimostrato “molto efficace”, vediamo gli altri numeri

Alle sue parole si aggiungono quelle di un’altra scienziata, Tracy Beth Høeg, MD, PhD, direttrice ad interim del CDER: “Tra il 5 e il 10% degli americani e poco più del 6% dei bambini hanno una diagnosi di asma. Flovent è un farmaco preventivo altamente efficace che, se usato regolarmente, è stato collegato a una riduzione dei ricoveri ospedalieri e dei ricoveri in terapia intensiva correlati all’asma. Con l’approvazione del primo farmaco generico in formato inalatore dosato, prevediamo una maggiore disponibilità e una riduzione dei costi per il trattamento di questa condizione diffusa e a volte molto grave. Sono orgogliosa del lavoro svolto dal CDER per portare questo farmaco generico sul mercato“.

La FDA ha concesso l’approvazione dell’aerosol a base di fluticasone alla società Glenmark Specialty SA. I numeri dell’asma sono significativi: soltanto negli Stati Uniti la malattia colpisce circa 25 milioni di persone, di cui 4,6 milioni sono bambini. Ogni anno si verificano circa 10 milioni di attacchi d’asma. Questi episodi sono particolarmente pericolosi nei neonati e nei bambini molto piccoli, che spesso non sono consapevoli dei sintomi e non riescono a chiedere aiuto. Se il numero di attacchi annuali è elevato, anche quello delle vittime non è trascurabile: tra adulti e bambini, questa grave malattia dei polmoni provoca circa 3.500 morti ogni anno.