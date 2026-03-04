Un nuovo campo di tectiti in Brasile: indizi di un meteorite gigante riemergono dopo milioni di anni

In Brasile esiste il sesto luogo nel mondo ricco di tectiti, detriti di vetro risultato di un impatto preistorico da meteorite. Il percorso è lungo 900 chilometri, gli scienziati lo descrivono come una striscia, segno di qualcosa che ha colpito il terreno bruciandolo in lungo. In altre parti del mondo, l’impatto di un meteorite ha creato crateri con delle fratture, superficiali e profonde. Quella brasiliana è la più antica traccia sudamericana e forse dell’intero continente americano sulla possibile caduta di un meteorite. Lo studio e il racconto sono stati pubblicati su Geology.

I tectiti sono presenti in più parti del mondo, hanno colori diversi. In Brasile sono scuri e in Europa sono verdi, ad esempio. Le loro caratteristiche non raccontano l’impatto diretto ma tutto il processo di caduta e raffreddamento, anche del suolo attraversato. L’evaporazione crea, ad esempio dei micro cristalli, sono il risultato di vapore acqueo unito a roccia e altri elementi materiali o chimici. I grandi campi di tectiti sono rari, nel mondo ne esistono solo cinque e sono tutti importanti per ricostruire i primi miliardi di storia del nostro pianeta o dei continenti.

Cinque continenti a confronto con il Brasile su crateri o scie ricche di tectiti, la Terra in passato ha subito più di un impatto da meteorite e ognuno ha lasciato tracce diverse e uniche

In Europa, un meteorite di 15 milioni di anni fa ha generato il cratere da impatto di Nordlinger Ries, eccole le moldaviti verdi che abbiamo descritto prima. Su Scinexx si possono vedere le immagini scattate da James St. John. Esiste il tectite nordamericano, nella baia di Chesapeake di 35 milioni di anni fa.

Poi, anche l’Africa ha il suo cratere ricco di detriti, nella Costa d’Avorio, nel Bosumtwi. Infine, dall’Indocina all’Australia meridionale si trovano detriti di un impatto risalente a 790 mila anni fa. Il percorso brasiliano di tectiti è più recente, è stato scoperto ed è oggetto di studi con il team dell’Università statale di Campinas guidato da Alvaro Cròsta.

Diverse aree del Brasile orientale hanno tracce di impatto da meteorite, questo corpo celeste rilascia anche materiale in giro mentre cade. Sicuramente, il percorso da 900 chilometri nel Nord del Minas Gerais è la più importante scoperta preistorica nel Brasile. Le tectiti brasiliane presentano un aspetto scuro e opaco, la geraisite ritrovata appartiene a piccole depressioni e contiene tracce di bolle di gas in fuoriuscita.