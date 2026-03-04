Paramount Plus e HBO Max potrebbero diventare un’unica piattaforma: Netflix trema?

Il panorama dello streaming sta per cambiare faccia. Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery hanno annunciato l’intenzione di unire Paramount+ e HBO Max in un’unica piattaforma, a fusione completata. L’annuncio è arrivato direttamente dal CEO di Paramount Skydance, David Ellison, durante una call con gli investitori: il servizio nato dalla fusione raggiungerebbe oltre 200 milioni di abbonati, posizionandosi tra i grandi player globali del direct-to-consumer.

Un catalogo enorme

La fusione metterebbe sotto lo stesso tetto un catalogo di proporzioni straordinarie: da un lato CBS, MTV, Comedy Central, BET e franchise come Mission: Impossible e SpongeBob SquarePants; dall’altro CNN, HBO, TNT, Food Network e proprietà intellettuali come Game of Thrones e l’universo DC.

Paramount Plus è attivo in Italia da diverso tempo ed è incluso nell’offerta Cinema di Sky. Al contrario, HBO Max ha fatto il suo debutto da pochissimo e – anche per questo – parte del suo catalogo continua ad essere in comune con Sky.

Ellison ha dichiarato che la combinazione, unita alle potenzialità tecnologiche, permetterà alla nuova entità di competere con i player più grandi del settore. Restano però aperti diversi interrogativi rilevanti: non è ancora chiaro se le due librerie verranno integrate in un’unica esperienza o se una opererà come servizio distinto all’interno dell’altra. Ellison ha specificato che il brand HBO manterrà una propria indipendenza operativa.

I numeri di un’operazione colossale

Altrettanto nebuloso il capitolo prezzi: nell’ultimo anno quasi tutti i principali servizi di streaming hanno aumentato i costi degli abbonamenti, HBO Max incluso, e non è dato sapere cosa accadrà alle tariffe del nuovo servizio combinato.

Sul piano finanziario, la portata dell’operazione è imponente. La nuova entità si troverebbe a gestire circa 79 miliardi di dollari di debito netto, una cifra che potrebbe classificare la fusione come il più grande leveraged buyout della storia. La chiusura del deal è attesa nella seconda metà del 2026, subordinata all’approvazione delle autorità regolatorie.

Offensiva micidiale contro Netflix?

Netflix e Disney+ si troverebbero di fronte a un concorrente capace di competere su scala comparabile. Per quanto popolari, Paramount Plus e HBO Max non avevano né il peso, né la penetrazione sul mercato dei due titani dello streaming. Ora però la questione diventa molto diversa.

Netflix, che ha costruito il suo vantaggio sulla quantità e varietà del catalogo, vedrebbe ridursi il gap con un rivale dotato di IP fortissime su pubblici molto diversi, dai bambini agli appassionati di fantasy e supereroi. Disney+ soffrirebbe probabilmente di più: la sovrapposizione con l’universo DC e i franchise d’azione erode un territorio finora presidiato quasi in esclusiva.

In un mondo ideale, sarebbe bello pensare che la nascita di un competitor così temibile possa innescare una competizione sul fronte dei prezzi. Ma abbiamo il sospetto che non succederà. Del resto – proprio come Netflix e Disney+ prima di lei – HBO Max ha annunciato proprio di recente che non consentirà più ai suoi utenti di condividere le password con amici e famigliari.