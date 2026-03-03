La superficie lunare si trasforma ancora: le piccole dorsali potrebbero influenzare i futuri allunaggi

La Luna ha un’attività tettonica, proprio come la Terra, significa che sotto il suolo ha movimenti che possono generare terremoti, faglie e creste del terreno. Considerando futuri allunaggi (atterraggi dell’uomo con navicelle spaziali), conoscere la geologia lunare è importante nella scelta di dove scendere e stanziarsi senza rischi. Gli scienziati del Center for Earth and Planetary Studies del National Air and Space Museum hanno prodotto la prima mappa globale con analisi delle dorsali lunari più piccole (SMR).

Lo studio è stato pubblicato su The Planetary Science Journal. Le dorsali lunari piccole sono giovani secondo le recenti scoperte. Si sono formate non da molto tempo anche se conteggiato sempre in centinaia o milioni di anni. Le dorsali sono diffuse soprattutto nei mari lunari, delle parti scure del satellite non piene di acqua ma o di rimanenza magmatica o detriti vari. Lo studio delle SMR aiuta gli scienziati a comprendere i terremoti lunari: frequenza, potenza, cause, conseguenze e altre combinazioni importanti.

Che cosa succede sugli altopiani lunari, perché si formano faglie e dorsali lungo le scarpate lobate. La differenza con quello che avviene sotto il suolo terrestre che possiamo però analizzare

La crosta lunare a differenza della Terra non ha placche ma tensioni interne. Ci sono delle formazioni lunari dove le spinte o le pressioni sono più intense e senza ancora una ragione spiegabile. Da noi, troviamo la forza del nucleo, il magma che spinge, il calore e l’energia interna che necessita di uscire. Sotto il suolo lunare ci sono ancora informazioni da cercare, non sappiamo come sia fatto veramente.

Le scarpate lobate sono le formazioni più comuni conosciute e osservabili dagli scienziati. Si caratterizzano per della crosta che si comprime e delle forze che spingono il materiale verso l’alto. Creano dorsali lungo le faglie. La formazione di queste dorsali appena descritte è avvenuta negli ultimi miliardi di anni, ovvero nel 20% della storia ultima della Luna, significa che ha un passato che supera i trilioni di anni.

Perché faglie e dorsali sono importanti per scegliere dove creare stanziamenti o atterrare nei futuri anni? La spiegazione arriva da Tom Watters, scienziato senior del centro che ha pubblicato l’articolo sulle SMR. La Luna, secondo uno studio del 2010, si sta restringendo e questo crea contrazioni e nuove spinte sugli altopiani dove si trovano le scarpate lobate. Significa che sulla Luna i sismi sono frequenti, le vibrazioni, i cedimenti o le frane.