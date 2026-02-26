Recensioni scritte dall’AI? Scoppia il caso VideoGamer su Metacritic

Metacritic ha eliminato una recensione di Resident Evil Requiem dopo aver scoperto che era stata generata dall’intelligenza artificiale. Il caso, riportato da Kotaku, riaccende il dibattito sulla credibilità delle piattaforme di aggregazione e sull’uso sempre più diffuso di contenuti prodotti da AI nel giornalismo videoludico.

La recensione fantasma

La recensione incriminata era stata pubblicata dal sito britannico VideoGamer e firmata da un presunto giornalista chiamato “Brian Merrygold”. Tuttavia, diversi indizi hanno fatto emergere dubbi sulla sua autenticità: stile generico, uso eccessivo di metafore forzate e soprattutto una sorprendente mancanza di dettagli concreti sull’esperienza di gioco di Resident Evil Requiem.

In questo caso, invece, il testo sembrava limitarsi a rielaborare elementi visibili nei trailer ufficiali. Senza però dare al lettore alcuna informazione concreta sulla qualità dell’ultimo capitolo della serie horror e, più in generale, su qualsiasi elemento dell’esperienza di gioco.

La stranezza del contenuto ha ovviamente insospettito diversi utenti, che hanno quindi deciso di indagare ulteriormente. La conferma è arrivata analizzando il profilo dell’autore di VideoGamer: la biografia scritta in modo artificioso, mentre l’immagine del profilo è palesemente generata da AI. Non si tratterebbe nemmeno di un episodio isolato: altri lettori hanno scoperto che la ‘redazione’ di VideoGamer è piena di profili simili, con autori fantasmi tutti con foto generate dall’AI e tutti con account creati nello stesso mese.

La risposta di Metacritic

Di fronte alle segnalazioni, Metacritic ha rimosso la recensione dalla pagina dedicata al gioco. Marc Doyle, cofondatore della piattaforma, ha dichiarato che “la recensione di RE Requiem e una manciata di altre recensioni di VideoGamer del 2026 sono state rimosse da Metacritic”.

La posizione ufficiale è netta: “La nostra politica è che non includeremo mai una recensione generata dall’AI su Metacritic e, qualora ne scoprissimo una successivamente, la rimuoveremo immediatamente e interromperemo i rapporti con la pubblicazione dopo un’indagine”. La piattaforma ha inoltre inviato una comunicazione a editori e siti aggregati per ribadire le nuove linee guida contro i contenuti generati artificialmente.

Il caso coinvolge anche ClickOut Media, società proprietaria di VideoGamer, che secondo le ricostruzioni avrebbe recentemente licenziato parte dello staff delle sue testate gaming per puntare su contenuti prodotti tramite AI.