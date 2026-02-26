Galaxy S26, la funzione geniale di cui nessuno parla: la fotocamera è un traduttore simultaneo

Samsung ha aggiunto in silenzio una delle funzioni più pratiche mai viste su uno smartphone Android: il nuovissimo Galaxy S26 è in grado di tradurre testi direttamente nel mirino della fotocamera, in tempo reale, sovrascrivendo le parole straniere con quelle nella lingua scelta dall’utente. Insegne stradali, menu al ristorante, etichette e istruzioni appaiono riscritte nella propria lingua e seguono il movimento della fotocamera in modo naturale. La funzione si chiama Real-time Translation ed è, per ora, esclusiva della serie S26.

Come funziona, e cosa la rende diversa

La novità si innesta sul sistema Overlay Translation che Samsung sta già distribuendo su dispositivi più vecchi, a partire dalla serie S22. Sui modelli precedenti, però, la traduzione con sovrapposizione funziona solo su immagini statiche nella Gallery app o su pagine web in Samsung Internet: il telefono ha il tempo di analizzare il testo tramite OCR, tradurlo con il motore di traduzione neurale proprietario, rimuovere il testo originale, ricostruire lo sfondo con un processo di AI in-painting e reinserire la versione tradotta nello stesso stile e posizione. Un procedimento elaborato, che richiede qualche secondo e una certa potenza di calcolo.

Il Galaxy S26 porta questa logica nel mirino della fotocamera, rendendola continua e fluida. Con un compromesso: l’in-painting avanzato, quello che ricostruisce perfettamente lo sfondo sotto il testo rimosso, è ancora troppo oneroso per girare in tempo reale e resta quindi limitato alle traduzioni su foto statiche.

In modalità live, il telefono si concentra sul riconoscimento rapido del testo e sulla sua sostituzione dinamica, mantenendo la traduzione ancorata alla posizione originale mentre si muove la fotocamera. Il risultato, comunque, è convincente: la scena appare già tradotta, come se il testo fosse sempre stato in quella lingua.

Per attivare la funzione basta puntare la fotocamera sul testo da tradurre e toccare il pulsante “T” nel mirino, selezionando poi la voce Real-time Translation. Samsung ha confermato che la feature resterà esclusiva della serie S26 nel breve periodo, con l’intenzione di estenderla ai modelli futuri man mano che la potenza di elaborazione disponibile lo consentirà.