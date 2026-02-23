Spinosaurus mirabilis, il dinosauro scoperto nel Sahara dopo 95 milioni di anni
Scopriamo qualcosa in più di quello che ci racconta la trilogia di Jurassic Park, un recente ritrovamento conferma la similitudine corporea e strutturale ai grandi uccelli.
Jurassic Park ci ha abituati che il Tirannosauro è il re dei carnivori nell’era preistorica, mentre i velociraptor erano quelli più furbi e veloci. I nuovi scavi e le nuove scoperte rimodulano molte conoscenze e così si arriva a un altro grande carnivoro che forse batte tutti i suoi simili. Un team internazionale di paleontologi ha scoperto le ossa dello Spinosaurus mirabilis, da latino meraviglioso spinosauro che alcuni definiscono anche airone infernale. I suoi resti erano sotto le sabbie del Sahara nel Niger. Il dinosauro è del periodo Cretaceo, un esemplare di 95 milioni di anni fa.
Con le tecniche di analisi chimica e ricostruttiva, oggi si riesce a disegnare com’era il dinosauro veramente. La sua struttura cranica è unica e particolare rispetto ad altri carnivori. La struttura ossea presenta una grossa cresta a forma di scimitarra ed è composta da cheratina.
Questo animale aveva colori vivaci, era un mix tra un grande struzzo e un pavone non per il colore ma per la brillantezza delle tonalità. Era un carnivoro feroce e abile, la cresta veniva utilizzata per combattere, comunicare, attirare l’attenzione ma anche per intimorire avversari e anche le prede. Era vistosa e molto probabilmente contribuiva a dare equilibrio e slancio tanto nella corsa quanto nei salti.
Le domande sullo Spinosaurus e sulla sua capacità di nuotare e cacciare in acque profonde: è nel deserto del Niger per una migrazione improvvisa o per un passato geologico ancora sconosciuto?
Lo Spinosaurus era un trampoliere nelle acque, le sue ossa dimostrano la capacità anche di nuotare e pescare in profondità. Non era leggero, la lunghezza stimata è di 13 metri, il peso tra le 6 e 7 tonnellate. Nonostante la capacità di nuotare e immergersi, il nuovo dinosauro non viveva in una zona marina ma di fiumi e foreste ripariali.
L’antica costiera è lontana dalla zona di ritrovamento, quindi dove pescava? E dove si immergeva un dinosauro così grande? Forse proprio nei fiumi o nei laghi e il che fa emergere domande sulla struttura geologica e ambientale dove è stato trovato. Un deserto che forse nel passato aveva un altro aspetto? Oppure si è spostato da un’area dove erano presenti acque profonde, o ancora dalla costiera? Lo Spinosaurus mirabilis è stato scoperto da venti ricercatori di diverse università, guidati dal paleontologo Paul Sereno. La sua storia è stata pubblicata sulla rivista scientifica Science.