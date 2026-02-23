Spinosaurus mirabilis, il dinosauro scoperto nel Sahara dopo 95 milioni di anni

Jurassic Park ci ha abituati che il Tirannosauro è il re dei carnivori nell’era preistorica, mentre i velociraptor erano quelli più furbi e veloci. I nuovi scavi e le nuove scoperte rimodulano molte conoscenze e così si arriva a un altro grande carnivoro che forse batte tutti i suoi simili. Un team internazionale di paleontologi ha scoperto le ossa dello Spinosaurus mirabilis, da latino meraviglioso spinosauro che alcuni definiscono anche airone infernale. I suoi resti erano sotto le sabbie del Sahara nel Niger. Il dinosauro è del periodo Cretaceo, un esemplare di 95 milioni di anni fa.

Con le tecniche di analisi chimica e ricostruttiva, oggi si riesce a disegnare com’era il dinosauro veramente. La sua struttura cranica è unica e particolare rispetto ad altri carnivori. La struttura ossea presenta una grossa cresta a forma di scimitarra ed è composta da cheratina.

Questo animale aveva colori vivaci, era un mix tra un grande struzzo e un pavone non per il colore ma per la brillantezza delle tonalità. Era un carnivoro feroce e abile, la cresta veniva utilizzata per combattere, comunicare, attirare l’attenzione ma anche per intimorire avversari e anche le prede. Era vistosa e molto probabilmente contribuiva a dare equilibrio e slancio tanto nella corsa quanto nei salti.

Le domande sullo Spinosaurus e sulla sua capacità di nuotare e cacciare in acque profonde: è nel deserto del Niger per una migrazione improvvisa o per un passato geologico ancora sconosciuto?

Lo Spinosaurus era un trampoliere nelle acque, le sue ossa dimostrano la capacità anche di nuotare e pescare in profondità. Non era leggero, la lunghezza stimata è di 13 metri, il peso tra le 6 e 7 tonnellate. Nonostante la capacità di nuotare e immergersi, il nuovo dinosauro non viveva in una zona marina ma di fiumi e foreste ripariali.

L’antica costiera è lontana dalla zona di ritrovamento, quindi dove pescava? E dove si immergeva un dinosauro così grande? Forse proprio nei fiumi o nei laghi e il che fa emergere domande sulla struttura geologica e ambientale dove è stato trovato. Un deserto che forse nel passato aveva un altro aspetto? Oppure si è spostato da un’area dove erano presenti acque profonde, o ancora dalla costiera? Lo Spinosaurus mirabilis è stato scoperto da venti ricercatori di diverse università, guidati dal paleontologo Paul Sereno. La sua storia è stata pubblicata sulla rivista scientifica Science.