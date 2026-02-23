Samsung ci riprova con Bixby: l’assistente ora funziona come un’AI moderna

Samsung prova a riportare Bixby al centro dell’esperienza mobile. Con la nuova versione integrata nella beta di One UI 8.5, l’assistente virtuale cambia pelle e si trasforma in un vero “agente conversazionale”, capace di comprendere il linguaggio naturale e interagire in modo più umano.

Più naturale e intuitivo

Con l’aggiornamento incluso nella beta di One UI 8.5, Bixby diventa più simile ai moderni chatbot basati su intelligenza artificiale. Samsung spiega che gli utenti potranno rivolgersi all’assistente “come se stessero parlando con un’altra persona”, senza dover ricordare comandi specifici o il nome esatto di un’impostazione.

Non sarà più necessario imparare formule precise: basterà descrivere l’obiettivo. Ad esempio, si potrà dire: “Non voglio che lo schermo si spenga mentre lo sto guardando”, e Bixby attiverà automaticamente l’opzione “Mantieni lo schermo acceso durante la visualizzazione”. Allo stesso modo, ponendo una domanda come: “Perché lo schermo del mio telefono resta sempre acceso quando è in tasca?”, l’assistente potrà proporre diverse soluzioni tra cui scegliere.

Samsung definisce questa evoluzione come un passaggio verso un’interazione più fluida e contestuale. L’obiettivo è ridurre l’attrito nell’uso quotidiano dello smartphone, rendendo l’assistente capace di interpretare intenzioni e problemi senza che l’utente debba navigare manualmente nei menu.

Ricerca web integrata

Un’altra novità rilevante riguarda l’accesso alle informazioni online. La nuova versione di Bixby può attingere a contenuti aggiornati dal web e mostrare risultati direttamente all’interno della propria interfaccia, senza obbligare l’utente ad aprire il browser.

In pratica, sarà possibile effettuare ricerche vocali e ottenere risposte immediate, con contenuti web visualizzati in modo integrato. Questo passo avvicina ulteriormente Bixby agli assistenti virtuali più avanzati, che combinano controllo del dispositivo e ricerca intelligente in un’unica esperienza.

Per il momento, la versione aggiornata è disponibile solo in Corea del Sud — mercato domestico di Samsung — oltre che in Germania, India, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti. L’Italia, come troppo spesso succede, dovrà attendere.