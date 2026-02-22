Dissonanza emotiva: perché a volte reagisci in modi che non riconosci come tuoi

Ci troviamo in tante situazioni dove c’è un’enorme differenza tra come ci percepiamo e quello che facciamo realmente. Una situazione che di fronte agli altri ci porta a reazioni improvvise, inaspettate e che fanno nascere o il senso di colpa o di vergogna. “Abbiamo rovinato per sempre la nostra immagine!”, qualcuno reagisce subito e va avanti, per altri scattano depressione, ansia, senso di angoscia e di non riuscire più a costruire nulla.

C’è una vera personalità nascosta in ognuno di noi, guidata da valori e logiche costruite negli anni. Tuttavia, non sempre riusciamo a esprimere o a tirare fuori il meglio di noi. Così capita sovente di essere dentro gentili, pazienti e acuti, ma basta un nulla per far venir fuori la reazione sbagliata oppure rendere impossibile il vivere con quello che veramente abbiamo dentro.

Tre trucchi per affrontare la dissonanza cognitiva e imparare a creare sintonia tra realtà e percezioni, mente e corpo, immagine ed emozioni, gestendo conflitti interiori e sensi di colpa

La psicologia dà un nome a tutto quello che abbiamo raccontato: si chiama “dissonanza cognitiva“. È un insieme di difese interiori che mente e corpo mettono in azione per proteggere la nostra vera identità. Il corpo reagisce da solo autonomamente perché dettato dalla mente che risponde anche a una minima percezione negativa. Prendere coscienza di questo litigio interiore potrebbe far parte della cura, una freccia verso la via d’uscita. Ma vediamo qualche altro consiglio fornito dagli psicologi.