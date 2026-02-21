Leganerd.com
Uno studio evidenzia che la personalità resta malleabile per tutta la vita

Un proverbio popolare viene smentito dalla scienza che mette a confronto capacità profonde di giovani e meno giovani. Il cambiamento è sempre possibile secondo questi risultati.

di Daniela Giannace
Tante persone non amano il proprio carattere o la propria personalità non conoscendo nel profondo le dinamiche che le creano ma anche le loro evoluzioni nascoste. Per chi desidera diventare più socievole, gestire meglio lo stress o essere più aperti esistono programmi mirati sui comportamenti socio-emotivi. Si lavora sulle capacità legate alla gestione delle emozioni, all’auto percezione e sul miglioramento delle relazioni sociali. I tratti della personalità influenzano il modo di pensare, agire e sentire, uno studio dell’Università di Heidelberg ci racconta molto altro.

Il team guidato da Gabriela Küchler ha dimostrato che la personalità cambia in età avanzata, gli anziani sono predisposti a migliorare le competenze socio-emotive quanto i giovani. Lo studio pubblicato su Communications Psychology va contro il concetto fermo che carattere e personalità non cambino più durante tutta la vita.

Il team ha coinvolto 165 partecipanti per testare questa affermazione. I volontari sono stati suddivisi tra giovani adulti e persone tra i 60 e gli 80 anni. Tutti con un percorso formativo in presenza della durata di otto settimane. Durante le sessioni, i partecipanti hanno allenato strategie per affrontare situazioni stressanti e socialmente complesse.

Una ricerca e due risultati importanti, uno sui giovani che vogliono migliorare la personalità e uno sugli anziani che devono avere spazi e possibilità per coltivare abilità e competenze

Ci sono stati cambiamenti prima, durante e dopo il programma, fino a un anno di distanza dal corso seguito. Più tardi con test computerizzati e indiretti sono stati eseguiti dei questionari. Sono venuti fuori dati sulla stabilità emotiva e sull’estroversione. Gli anziani sono risultati identici ai più giovani nei miglioramenti registrati. Con l’età avanzata, carattere e personalità possono cambiare con l’esperienza diretta o per apprendimento. Cornelia Wrzus, coautrice dello studio, ha dichiarato che in età avanzata è possibile apprendere molte cose, come musica, nuovi idiomi, abilità o competenze. Gli anziani dimostrano sempre motivazione ma anche impegno più intenso e costante che porta a risultati.

Concentrarsi di più sui volti, il nuovo elemento per lo studio della personalità Concentrarsi di più sui volti, il nuovo elemento per lo studio della personalità

C’è un proverbio riportato dall’autrice che dice: “Ciò che il piccolo Hans non impara, il grande Hans non lo imparerà mai”. È stato disdetto dalle prove scientifiche importantissime. Non solo danno nuove informazioni sullo sviluppo psicologico e sociale delle persone, ma spingono anche a creare per la terza età nuove possibilità di crescita, sviluppo, reinvenzione personale, reinvestimento sociale.

