Cambiamento climatico, la Groenlandia sfida le tendenze globali del mare

La Groenlandia vedrà il livello del mare diminuire nei prossimi decenni, una controtendenza che un team di scienziati sta studiando. Una ricercatrice geofisica dell’Università Columbia, Lauren Lewright, ha lavorato su misurazioni reali e modelli computerizzati per stimare cosa succederà alla Groenlandia nei prossimi anni e entro un secolo.

Con la combinazione dei dati reali e previsti, la ricercatrice è arrivata alla conclusione che la costa della Groenlandia subirà conseguenze diverse dalle altre, anche simili per caratteristiche e temperature. Il mare si sta alzando a causa dei gas serra in aumento. Questi intrappolano il calore che viene assorbito dall’oceano, così l’acqua aumenta. Gli scienziati chiamano questo processo espansione termica, fenomeno con cui dovranno combattere molti paesi.

Dall’attualità politica alla realtà climatica, la Groenlandia ha uno spesso strato di ghiaccio che la rende più pesante sull’acqua. Cosa succederà entro la fine di questo secolo?

L’acqua aumenterà anche per lo scioglimento delle calotte glaciali e questo inciderà anche sulla Groenlandia ma non come si costruiva fino ad adesso. Gli scienziati si trovano di fronte a un “caso speciale”. La sua massa continentale ha uno strato di ghiaccio spesso un miglio e che ricopre l’80% dell’isola. Questo ghiaccio sta soffrendo anche le alte temperature, con una perdita annuale di 200 miliardi di tonnellate. Più il ghiaccio si scioglie e più la terra sottostante si solleva perché più leggera.

Ci sono anche dei numeri che il modello Lewright ha fornito. Con le emissioni limitate di gas serra, il territorio autonomo arriverebbe ad acquisire 0,9 centimetri di terra esposta entro la fine del XXI secolo. Se le emissioni non si abbassano, la Groenlandia si innalzerà di 2,5 metri sopra l’oceano. Questo studio ha impegnato anche ricercatori di Stati Uniti, Regno Unito e Canada. Ci consente di conoscere un aspetto particolarissimo della Groenlandia.

“Quando la calotta glaciale è molto grande, ha molta massa. La superficie del mare viene attratta verso la calotta glaciale a causa di questa attrazione gravitazionale. Man mano che la calotta glaciale perde massa, la sua attrazione gravitazionale sulla superficie del mare diminuisce. Questo si traduce in un abbassamento del livello del mare“, sono le parole di Lewright su Nature Communications.