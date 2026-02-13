Scienza quantistica in Cina: la rete su chip fotonici punta alla miniaturizzazione delle comunicazioni

Un’agenzia di stampa cinese riporta la notizia che un gruppo di scienziati ha realizzato la prima rete di distribuzione di chiavi quantistiche su larga scala. E hanno utilizzato chip quantistici fotonici integrati. Nella comunicazione quantistica questo successo è primo e unico al mondo, ma di cosa stiamo parlando?

Le chiavi quantistiche, note con la sigla QKD, sono sistemi di crittografia che utilizzano le leggi della meccanica quantistica. Scambiano chiavi di cifratura difficili da violare. Qualsiasi tentativo di intercettazione altera il segnale e viene immediatamente scoperto. I chip di comunicazione quantistica, alla base di questo sistema, sono dispositivi fotonici integrati. Generano, manipolano e trasmettono informazioni quantistiche in modo compatto ed efficiente.

I risultati del progetto sono stati pubblicati su Nature e riportati da Xinhua, la rete mette in comunicazione 20 utenti su sistemi paralleli e copre fino a 3.700 chilometri. La distribuzione di chiavi quantistiche sfrutta i principi della meccanica quantistica. La rete utilizza una tecnologia avanzata nota con la sigla TF-QKD. Si utilizza per le comunicazioni su lunghe distanze caratterizzate da apparati di rilevamento condivisi tra più utenti.

Uniformità di wafer e costi ridotti: la nuova rete QKD rappresenta un passaggio chiave nell’adozione pratica delle comunicazioni quantistiche. La ricerca di Wang e Gong supera limiti storici

Le reti estese devono essere efficienti, sicure e inviolate. La tecnologia di questo genere prima era limitata da ostacoli tecnici difficili, soprattutto dove erano presenti forti integrazioni con sorgenti luminose e modulatori. Le QKD erano confinate a essere semplici collegamenti punto a punto invece di basi importanti di sicurezza e crittografia. Il team di ricerca è guidato dal professor Wang Jianwei dell’Università di Pechino e da Gong Qihuang, accademico.

Wang, nelle dichiarazioni, ha valorizzato il lavoro raggiunto definendolo un successo scientifico internazionale, ottenuto dopo più di vent’anni. Gli esperimenti sulla rete QKD mostrano un’elevata uniformità di fabbricazione a livello di wafer. A livello industriale, si avvia una produzione di massa non costosa di reti quantistiche estese per molti chilometri. “La rete di chip QKD rappresenta una delle strade più importanti verso la miniaturizzazione dei sistemi e l’implementazione pratica dei dispositivi“, ha detto Wang. Gong Qihuang è stato ascoltato dalla stampa: la fotonica quantistica integrata guiderà l’evoluzione della comunicazione quantistica con chip integrati.