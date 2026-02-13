Pioggia su richiesta: ecco il laser che potrebbe trasformare le nuvole

Ad Abu Dhabi, dei ricercatori hanno studiato così bene la formazione delle gocce di pioggia da riuscire a inventare un laser miracoloso per un paese desertico quasi al 90%. La luce di precisione è ad alta intensità, entra nelle nuvole cariche d’acqua e replica i processi microscopici che portano alla pioggia.

Il sistema utilizza canali a plasma concentrati ed è stato progettato per essere sostenibile. Niente sprechi di energia, emissioni inquinanti e di sostanze chimiche. Il team di ricercatori ha messo in moto diverse leggi della fisica applicata, lavorando nel Directed Energy Research Centre (DERC) e nel Technology Innovation Institute (TII).

Aletihad è il giornale online che riporta la notizia, negli Emirati Arabi Uniti si fanno passi avanti con le donne scienziate che possono diventare senior dentro scoperte e progetti grandi. Shamma Al Mazrouei è ricercatrice specializzata sull’interazione laser-materia. Guida esperimenti sulla fisica delle nuvole, dentro i laboratori si replicano le condizioni atmosferiche degli Emirati.

Non un semplice sistema che crea la pioggia, laser rain valorizza l’impegno femminile nelle scienze fisiche applicate e il lavoro di neo ricercatori, freschi di di dottorato

“L’idea è di utilizzare lampi di luce ultrabrevi per creare canali al plasma all’interno delle nuvole. Questi canali producono particelle cariche ad alta densità, che agiscono come nuclei di condensazione, portando alla formazione delle gocce di pioggia. Non vedo gli esperimenti come problemi fisici isolati. Penso in termini di sistemi e applicazioni nel mondo reale. Questo campo mi permette di contribuire a trovare soluzioni per sfide globali, come il cambiamento climatico e la sicurezza idrica, ampliando al contempo i confini della fisica. Al TII, la nostra ricerca supporta direttamente le priorità nazionali“.

Shamma Al Mazrouei ha una laurea magistrale in fisica applicata e una triennale in Ingegneria Elettromeccanica. Il progetto sperimentale si chiama “laser rain” ed è supportato dall’UAEREP, Programma di ricerca degli Emirati Arabi Uniti. Per ora è anche in fase di sperimentazione ma la sua conclusione è prevista per il 2027. Mazrouei ha rappresentato la generazione araba di scienziate ma anche di neo ricercatori giovani alla Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza.