La relatività di Einstein potrebbe spiegare un mistero cosmico

Tatooine è un pianeta con due soli della celebre saga di Star Wars, affascina il pubblico in sala ma anche gli astronomi che li hanno studiati costruendo ipotesi. Per definirli correttamente, bisogna precisare che orbitano in sistemi stellari binari. Sono rari ma non impossibili da trovare, anche nella nostra Via Lattea. Stando ai calcoli rappresentano la metà dei sistemi stellari sconosciuti, 6100 esopianeti sono stati studiati e solo 14 di questi orbitano attorno a due stelle.

Lo studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters è stato guidato da Mohammad Farhat dell’Università della California di Berkeley. Insieme a lui, Jihad Touma dell’Università Americana di Beirut. Entrambi attribuiscono la rarità degli esopianeti in sistemi binari agli effetti della relatività generale di Einstein. È tutta una questione di interazioni gravitazionali tra stelle ravvicinate e pianeti circumbinari. Le orbite tra due stelle sono molto instabili e i pianeti possono scomparire facilmente.

Un pianeta tra due soli rischia instabilità gravitazionale, distruzione o espulsione dalla sua orbita: l’effetto relativistico di Einstein spiegato nel dettaglio delle sue conseguenze

Le stelle binarie possono anche avvicinarsi tra loro con l’interazione del gas circostante. Il periodo orbitale si ridurrebbe a pochi giorni e qui entra l’effetto relativistico studiato da Einstein. L’orbita del pianeta subisce questo processo tra due stelle ma a velocità diversa. Una risonanza creata dalle due velocità stellari creerebbe un’orbita ellittica ma deformata. Il pianeta entra in una zona di instabilità gravitazionale che ha o effetti distruttivi o effetti di espulsione, il pianeta diventerebbe errante. Vediamo alcune affermazioni degli scienziati.

Farhat in un comunicato stampa ha spiegato: “I pianeti circumbinari sono rari e intorno a quelli con periodi orbitali di sette giorni o meno si forma un vero e proprio deserto. La stragrande maggioranza delle binarie a eclisse sono binarie strette e sono proprio i sistemi attorno ai quali ci aspettiamo di trovare pianeti circumbinari in transito”. Keplero ipotizzò e trovò circa 3000 stelle binarie a eclisse e solo il 10% simili al Sole.

Touma ha aggiunto: “È interessante notare che, quasi un secolo dopo i calcoli di Einstein, le simulazioni al computer hanno mostrato come gli effetti relativistici potrebbero aver salvato Mercurio dalla diffusione caotica fuori dal Sistema solare. Qui vediamo effetti correlati all’opera che perturbano i sistemi planetari. La relatività generale stabilizza i sistemi in alcuni modi e li disturba in altri“.