Idrogeno verde dalla luce solare: sviluppato un metodo che rivoluziona il futuro energetico

L’idrogeno è un vettore energetico pulito e non inquinante, può essere utilizzato per mille scopi nell’industria e nelle città. Non emette CO₂ ed è al centro di progetti di decarbonizzazione industriale e per sistemi di riscaldamento di largo consumo. Dei ricercatori di Sydney sono riusciti a produrre nuovo idrogeno sfruttando luce solare, metalli liquidi, acqua dolce e marina.

Per riuscire in questo processo, il team ha raccolto molecole specifiche e, allo stesso tempo, ha superato dei limiti che in passato hanno frenato questo sviluppo. L’idrogeno verde è una fonte di energia sostenibile che deve il suo nome proprio alla capacità di produzione senza inquinanti e materiali di spreco.

Scienziati, industrie ma anche decisori politici stanno investendo energie e ricerche proprio sulla sua produzione. Un giorno alimenterà sempre di più con il fotovoltaico centrali elettriche, trasporti, industrie manifatturiere, agricole e tessili, l’economia globale. Ecco le parole di Luis Campos, dottorando e autore principale dello studio: “Abbiamo un modo per estrarre l’idrogeno sostenibile, utilizzando l’acqua di mare, che è facilmente accessibile, e basandoci esclusivamente sulla luce per la produzione di idrogeno verde“.

Il gallio è stato utilizzato dagli ingegneri per produrre idrogeno all’infinito: percentuale di efficienza raggiunta rispetto al passato e l’inizio di un futuro nuovo

Il professor Kourosh Kalantar-Zadeh, della Facoltà di Ingegneria Chimica e Biomolecolare, è un ricercatore senior e si è concentrato sulla chimica naturale dei metalli liquidi. L’idrogeno prodotto ha mostrato un’efficienza massima fino al 12,9%, un dato che già consente la sua appetibilità commerciale. Le celle solari al silicio raggiunsero un risultato simile ai metalli liquidi negli anni ’50 e arrivarono al 6%, poi negli anni ’90, con altre innovazioni, si è raggiunta l’efficienza del 10%.

Il gallio è il metallo liquido che ha dato origine al nuovo processo di produzione ecologico. Ha un punto basso di fusione e richiede poca energia per passare dallo stato solido a quello liquido. Le particelle di gallio assorbono enormemente la luce e superano molti confini chimici e tecnici incontrati negli anni precedenti. Kalantar-Zadeh ha detto: “Dopo aver estratto l’idrogeno, l’ossidrossido di gallio può essere nuovamente ridotto a gallio e riutilizzato per la futura produzione di idrogeno, un processo che definiamo circolare“.