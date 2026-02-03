Windows 11, uno strano bug impedisce ai PC di spegnersi

Gennaio 2026 verrà ricordato come uno dei mesi più difficili per Microsoft sul fronte degli aggiornamenti di Windows. Settimana dopo settimana, l’azienda ha dovuto confermare nuovi bug emersi dopo le patch distribuite agli utenti, alimentando un clima di frustrazione e sfiducia. Alcuni problemi sono stati particolarmente gravi, come i sistemi incapaci di avviarsi e bloccati dal famigerato errore “UNMOUNTABLE_BOOT_ERROR”, mentre altri hanno assunto contorni quasi surreali, con PC che rifiutavano di spegnersi o di entrare in ibernazione.

In un primo momento Microsoft ha tentato di contenere i danni rilasciando un aggiornamento fuori banda, convinta che il malfunzionamento fosse limitato a una platea ristretta di dispositivi. Con il passare dei giorni, però, la situazione si è rivelata più estesa del previsto. La documentazione ufficiale del Windows Health Dashboard è stata aggiornata per chiarire che i problemi di spegnimento e ibernazione non riguardano solo alcune configurazioni, ma colpiscono anche i PC con Secure Launch e Virtual Secure Mode attivi. Quest’ultima è una tecnologia basata sulla virtualizzazione che isola le informazioni sensibili in un’area protetta del sistema, aumentando il livello di sicurezza ma, in questo caso, introducendo nuove criticità.

Il bug interessa ambienti ben specifici, come Windows 11 versione 23H2 e diverse edizioni di Windows 10, incluse le varianti Enterprise LTSC. Gli utenti consumer, almeno per ora, restano esclusi dal problema, ma nei contesti professionali l’impatto è tutt’altro che marginale. Se per i sistemi con Secure Launch è già disponibile una correzione, i computer con Virtual Secure Mode abilitato devono ancora attendere un fix definitivo, che Microsoft promette di includere in un futuro aggiornamento.

Questa nuova ondata di bug si inserisce in un momento delicato per Windows 11, già criticato per aggiornamenti instabili e per funzionalità basate sull’intelligenza artificiale percepite come poco utili. Per provare a rassicurare utenti e aziende, il responsabile di Windows Pavan Davuluri ha dichiarato che il 2026 sarà l’anno della correzione di rotta, con un’attenzione maggiore a prestazioni, affidabilità e stabilità complessiva del sistema operativo. Si è visto.