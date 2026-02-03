Asus ROG Kithara: le prime cuffie che mettono d’accordo gamer e audiofili

Con Kithara, ASUS ROG entra in un territorio finora poco esplorato, quello delle cuffie open-back a tecnologia planare. Il nuovo headset nasce in collaborazione con HiFiMan, nome ben noto tra gli appassionati di alta fedeltà, e punta a portare una resa sonora di livello audiofilo anche nelle sessioni di gioco più competitive.

Le prime cuffie ROG con driver planari magnetici

ROG Kithara è il primo modello gaming del marchio a utilizzare driver planari magnetici open-back. All’interno trovano spazio trasduttori da 100 millimetri, dimensione decisamente generosa, ottimizzati specificamente per l’uso videoludico. L’obiettivo dichiarato è offrire massima chiarezza e precisione, con una scena sonora ampia e una risposta in frequenza estesa, capace di mantenere bassa la distorsione anche durante le fasi più concitate.

Secondo ASUS, questa configurazione consente di cogliere dettagli spesso difficili da percepire con cuffie tradizionali, come passi lontani, ricariche delle armi o movimenti a distanza. Elementi che, soprattutto nel contesto competitivo, possono fare la differenza. Anche quando l’azione diventa caotica, le informazioni sonore restano separate e leggibili, aiutando il giocatore a orientarsi nello spazio virtuale con maggiore consapevolezza.

Il design open-back contribuisce a una migliore separazione tra bassi, medi e alti, caratteristica che rende Kithara interessante anche per l’ascolto musicale. Non è quindi un prodotto pensato esclusivamente per il gaming, ma un ibrido che guarda anche a chi cerca una riproduzione più naturale e ariosa. Sul fronte comunicazione, l’headset integra un microfono a braccio full-band con elevato rapporto segnale-rumore, affiancato da percorsi separati per audio e microfono, una scelta tecnica che riduce in modo significativo le interferenze.

La dotazione punta sulla versatilità. In confezione sono presenti cavi bilanciati con connettori intercambiabili e il supporto a diverse connessioni, dal jack da 3,5 millimetri a quelli da 4,4 e 6,3 millimetri, oltre a un adattatore USB-C verso doppio jack da 3,5 millimetri. Anche il comfort è stato curato, con struttura in metallo regolabile, archetto imbottito multistrato e due set di padiglioni intercambiabili.

ROG Kithara è già disponibile a un prezzo di circa 280 euro, posizionandosi nella fascia alta del mercato. Una proposta che parla a un pubblico specifico, fatto di gamer esigenti e appassionati di audio alla ricerca di un’unica soluzione per ottenere il meglio dei dei due mondi.