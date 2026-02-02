La scoperta di ammoniaca su Europa apre nuove domande

Europa è una luna gioviana che contiene, sotto la superficie di ghiaccio, un oceano salato e un nucleo di nichel e ferro. Un ambiente che affascina la scienza, con ricercatori che ipotizzano la possibilità di vita al microscopio. Si aggiunge la presenza di composti di ammoniaca sulla superficie. Dal 1995 fino al 2003, intorno a Giove ha orbitato la sonda Galileo, la prima ad aver portato prove sull’ammoniaca.

Al Emran è uno scienziato della NASA/JPL che ha esaminato meglio le misurazioni del Near Infrared Mapping Spectrometer. L’ammoniaca si trova sulle crepe della superficie di Europa, la quantità registrata sulle bande è di 2,2 micron. Le crepe in questione sono legate all’acqua liquida, si forma in profondità con attività di criovulcanismo.

L’acqua sotterranea della luna Europa, tra nucleo e superficie, si ipotizza sia un laboratorio chimico interessante. Produce gas, viene stimolata da diversi eventi geologici, l’ammoniaca fa parte della chimica e della consistenza dell’acqua sotterranea. Gli scienziati vogliono cercare l’azoto sulla base delle conoscenze sulla formazione di vita terrestre. Nello spazio, con questo elemento si costruiscono teorie di astrobiologia, cioè forme di vita al di fuori dei pianeti.

La luna più importante di Giove, disegnata dalla NASA, ricorda un acquario senza pesciolini, eppure nel suo oceano sotterraneo si cercano condizioni favorevoli alla vita

L’articolo che stiamo raccontando è su Universe Today ed è scritto dalla giornalista e documentarista astronomica Carolyn Collins Petersen. Un’immagine integrata della NASA/JPL-Caltech fa apparire una foto della superficie e sotto superficie di Europa quasi come un acquario. Lo strato più profondo e vicino al nucleo crea fuoriuscite di gas che superano l’acqua oceanica, uno spessore di ghiaccio striato, il terreno e vengono rilasciate nell’atmosfera. Questo ambiente acquatico è adatto alla formazione della vita, anche microscopica, c’è anche una temperatura ottimale, riscaldata ma non troppo grazie alla presenza del ghiaccio.

L’astrobiologia e la ricerca dell’ammoniaca ci spostano da Europa ad altri pianeti o lune ghiacciate, tra i nomi riportati troviamo Plutone, Caronte e Nyx. L’ammoniaca ha formula chimica NH₃, combina azoto e idrogeno, tutte e due importanti per la formazione di amminoacidi, DNA, clorofilla e proteine. C’è un’altra missione che raggiungerà Giove nel 2030, si chiama Europa Clipper, sempre della NASA. È stata lanciata il 14 ottobre 2024 e rientra nelle ricerche scientifiche pianificate sul pianeta più grande del Sistema Solare e che più di tutti, come Marte, raccoglie prove e ipotesi di possibilità di vita e condizioni abitabili. L’orizzonte è sempre una futura missione con astronauti.