Colesterolo sotto controllo: la spezia antica che sta attirando l’attenzione

Il colesterolo alto è un nemico silenzioso che indebolisce gradualmente cuore e arterie. È l’insieme di depositi di grasso che creano placche ateromatose, restringono i vasi fino a ridurre il flusso sanguigno. Il colesterolo, come il diabete, comporta la rinuncia o la diminuzione di molti alimenti amati: carni lavorate, dolci e alcol. Insomma, tutto ciò che contiene grassi saturi.

La dieta prevede l’aumento di cereali integrali, legumi, frutta e verdura, in tutti questi alimenti troviamo fibre e proteine vegetali. Tantissime spezie sono importanti, nelle diete vengono utilizzate per stimolare micro acidi, metabolismo e sistema immunitario. Arricchiscono le pietanze facendo diminuire sale o zucchero. Contro il colesterolo alto c’è lo zafferano, utilizzatissimo in cucina per un famoso risotto e altre ricette. Come sia finito questo fiore di Iran e India in Italia è storia lunga, nella cucina europea è presente in tutta l’area mediterranea, in Spagna e in Francia.

Accanto all’infuso di zafferano da sorseggiare per tre mesi, piatti di pesce, riso, cous cous e verdure aiutano contro grassi e glicemia con ricette mediterranee, orientali ed europee

Lo zafferano viene ricavato dal fiore di Crocus sativus, coltivazione e raccolta fanno lievitare a grammo il suo prezzo. La spezia è apprezzata in Cina e India. Dalla medicina tradizionale a quella più moderna e innovativa, lo zafferano viene consigliato anche per problemi epatici, di fertilità e diabete di tipo 2. Come consumarlo al meglio per trarne beneficio?

Secondo uno studio spagnolo, una porzione giornaliera di zafferano per tre mesi abbassa il colesterolo nell’organismo. Gli esperti consigliano di assumerlo come infuso. Per prepararlo sono necessari: 50 mg di zafferano macinato varietà DOP, 200 ml di acqua potabile, alcuni minuti per preparare la tisana. La durata del trattamento è di 93 giorni per migliorare il profilo lipidico del sangue e mandare via il colesterolo cattivo.

L’infuso da solo non basta, il trattamento si rafforza con una dieta leggera e nutriente che prevede riso integrale o cous cous, un piatto di pesce e verdure preparato con un filo di EVO e aglio tritato, yogurt, latte o bevanda vegetale la sera o negli spuntini. Lo zafferano si può utilizzare come spezia sia nel piatto di carboidrati che di proteine.