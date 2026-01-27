Molecola di zolfo da record: un nuovo tassello nella chimica interstellare

Un’incredibile molecola di zolfo, la più grande rilevata nello spazio interstellare, può fornire importanti informazioni anche sulla vita sulla Terra. Gli astrofisici parlano delle origini dei mattoni della vita, un elemento importante visto che un articolo recente ha valorizzato la possibilità di civiltà extraterrestri complesse proprio dove ci sono stelle simili al Sole.

La scoperta della grande molecola di zolfo è stata pubblicata su Nature Astronomy, unisce avanzamenti importanti nella chimica interstellare e sul ruolo dello zolfo nei processi biochimici. La molecola scoperta è di tipo complesso e ad anello contenente zolfo. È stata individuata in una nube molecolare cosmica composta da 13 atomi.

Il team guidato da Mitsunori Araki del Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics ha studiato la difficoltà di individuare molecole complesse di zolfo. In particolare quelle cicliche che producono segnali spettrali. Per superare questo limite, i ricercatori hanno adottato un approccio a due fasi.

La puntina della vita, questo è lo zolfo nei processi biologici: raccontiamo cosa si è scoperto con due telescopi spaziali e l’esperimento a due passaggi in un laboratorio astrochimico

Prima di tutto, in laboratorio è stata sintetizzata una possibile molecola interstellare: 2,5-cicloesadiene-1-tione (2,5-CT). È un composto ad anello con un atomo di zolfo. Con uno spettrometro avanzato è stata identificata la firma spettrale radio, composta da 92 linee. La stessa impronta poi è stata cercata nei dati di due radiotelescopi che avevano scoperto e osservato la nube molecolare. G+0,693–0,027 si trova vicino al centro della Via Lattea. Questi passaggi hanno portato i ricercatori a definire la molecola la più grande di zolfo mai scoperta nello spazio interstellare. Lo zolfo all’interno dei processi biologici è soltanto una puntina ma essenziale.

La Terra l’ha ereditata come le comete e gli asteroidi da una nube primordiale pre Sistema Solare. “La scoperta del 2,5-CT dimostra che la chimica interstellare delle molecole cicliche si estende oltre le famiglie finora note e include anche composti contenenti zolfo. Questo apre una nuova finestra sulla chimica cosmica dello zolfo“, scrivono Araki e altri colleghi su Nature Astronomy.