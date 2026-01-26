ChatGPT ha iniziato a citare Grokipedia, la problematica enciclopedia di Elon Musk

Alcune informazioni provenienti da Grokipedia, l’enciclopedia generata dall’AI di Elon Musk attraverso xAI, stanno comparendo nelle risposte di ChatGPT. È un segnale di come i contenuti prodotti da un’intelligenza artificiale possano circolare e influenzare altri modelli (introducendo non pochi dubbi sul futuro del web e delle AI stesse).

ChatGPT cita Grok

Grokipedia è stata lanciata nell’ottobre scorso, dopo che Musk aveva più volte accusato Wikipedia di essere prevenuta contro le posizioni conservatrici. Fin da subito, diversi osservatori hanno notato che molte voci riproducevano quasi alla lettera contenuti enciclopedici esistenti, aggiungendovi però affermazioni controverse: tesi che collegano la pornografia alla crisi dell’HIV/AIDS, giustificazioni ideologiche della schiavitù e l’uso di termini denigratori verso le persone transgender. Insomma, un vespaio di opinioni controverse, fattualmente inesatte e spesso marcatamente razziste.

Queste storture non hanno sorpreso più di tanto, dato che l’enciclopedia è legata a un chatbot che in passato si era autodefinito “Mecha Hitler” ed era stato usato per diffondere deepfake sessualizzati su X. La novità è che questi contenuti sembrano ora uscire dall’ecosistema Musk. Secondo The Guardian, ChatGPT avrebbe citato Grokipedia nove volte rispondendo a oltre una dozzina di domande diverse.

Ma solo per temi poco rischiosi

Il dato più interessante riguarda quali domande hanno fatto emergere queste citazioni. Grokipedia non compare nelle risposte su temi noti per le sue imprecisioni, come l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio o l’epidemia di HIV/AIDS. Le citazioni spuntano invece su argomenti più marginali, tra cui affermazioni su Sir Richard Evans che lo stesso Guardian aveva già smentito. Un fenomeno simile sarebbe stato rilevato anche in Claude, il modello di Anthropic.

OpenAI, interpellata sulla questione, ha spiegato di voler attingere a una gamma ampia di fonti e punti di vista disponibili pubblicamente. Enciclopedia di Elon Musk inclusa, dunque.