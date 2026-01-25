Il ruolo nascosto della vitamina B1: nuovi dati suggeriscono un effetto sulla digestione

La vitamina B1 o tiamina stimola la motilità intestinale, ovvero il processo di attraversamento del cibo nel sistema digerente. Secondo una ricerca, è importante studiare per capire la frequenza in cui le persone vanno in bagno. Può essere sfruttata per risolvere problemi di stitichezza, ad esempio, ma anche per diminuire i sintomi opposti.

È stato diffuso un comunicato stampa dedicato alla tiamina, del team guidato da Mauro D’Amato dell’Università Lum e del CIC bioGUNE. È docente sia di genetica medica che di ricerca e insieme ad altri esperti internazionali ha analizzato 268.000 profili genetici e sanitari di persone di origine europea e asiatica orientale.

I volontari hanno riferito il numero di volte in cui andavano in bagno, più altre informazioni utili sulla digestione. I ricercatori, con i dati genetici, hanno costruito una tabella di marcia dei percorsi biologici e dei ritmi intestinali. C’è una forte correlazione tra dati e metabolismo della vitamina B1, con meccanismi consolidati. A scrivere queste informazioni, Cristian Díaz Muñoz, ricercatore post-dottorato nel Laboratorio di Genetica Gastrointestinale del CIC bioGUNE. La ricerca è in Spagna, nel Parco scientifico e tecnologico di Bizkaia.

Tra metabolismo, geni e digestione emergono nuovi legami con la vitamina B1, i ricercatori non sono soddisfatti e vogliono proseguire gli studi per migliorare terapie e cure

La tiamina muove il cibo attraverso l’apparato digerente, 21 regioni genetiche sono legate alla mobilità dell’intestino, alle evacuazioni. La ricerca ha scoperto diverse regioni che prima non erano collegate alle funzioni intestinali, importanti per liberare il corpo di rifiuti e tossine. I processi noti erano il metabolismo degli acidi biliari, la segnalazione nervosa, la contrazione ritmica dei muscoli intestinali. La scoperta dello studio pubblicato sta nei geni legati al metabolismo della vitamina B1. La loro correlazione con la frequenza di evacuazione non era stata ancora studiata.

La ricerca ha richiesto l’analisi di 100.000 dati dietetici della UK Biobank per stabilire quali fossero i comportamenti quotidiani più frequenti. La vitamina B1 è stata associata alla maggiore e frequente mobilità intestinale. In più, si è scoperto che l’effetto variava in base alla genetica individuale, la tiamina non viene assorbita nella stessa maniera da tutti i volontari. La ricerca deve continuare per raccogliere dati più precisi e non solo autodichiarati, sicuramente migliorerà le terapie legate alla vitamina B1.