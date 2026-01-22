X ha scippato una delle funzioni più amate di Bluesky, il suo competitor

X prepara un nuovo strumento per accompagnare gli utenti al primo accesso. La piattaforma sta distribuendo nelle prossime settimane una funzione chiamata Starterpacks, raccolte di account suggeriti da seguire in base agli interessi dichiarati. La nuova funzione, almeno sulla carta, dovrebbe rendere più immediata la scoperta dei profili e ridurre l’attrito iniziale, un tema centrale per tutti i social network che cercano di crescere oltre la propria base storica.

E’ stato direttamente il responsabile del prodotto di X, Nikita Bier, ad annunciare la nuova funzione. Bier ha spiegato che l’azienda ha fatto un lavoro importante per ‘passare al setaccio le nicchie d’interessi più popolari sulla piattaforma, paese per paese, in modo da offrire una selezione curata degli account più interessanti.

Un importante differenza rispetto a Bluesky

A differenza di altri servizi, su X le liste non sono create dalla community ma curate direttamente dalla piattaforma, che decide quali profili inserire in ciascun pacchetto tematico.

Il meccanismo ricorda da vicino quello introdotto nel 2024 da Bluesky, dove gli starter pack sono diventati uno strumento chiave per l’onboarding. In quel caso sono gli utenti a costruire le proprie raccolte, con un limite di cinquanta account per lista, condivisibili pubblicamente o tramite codice QR con chi si iscrive.

La differenza non è solo tecnica ma anche culturale: evidentemente il social vuole mantenere stretto il controllo su quali account favorire o meno. E questo è molto in linea con quanto ci ha abituato Musk fino ad oggi, che in più occasione è intervenuto per modificare l’algoritmo del social in modo da favorire esclusivamente account a lui vicini.

La scelta di X si inserisce in una tendenza più ampia. Altri social hanno già lanciato soluzioni simili ispirate al modello di Bluesky. Threads ha iniziato a suggerire collezioni di profili direttamente nel feed dei nuovi utenti a fine 2024, mentre Mastodon ha introdotto nel 2025 un sistema che lascia agli iscritti la possibilità di decidere se comparire o meno nelle liste consigliate.