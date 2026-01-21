Ryanair ha umiliato pubblicamente Elon Musk con un’offerta speciale

Ryanair ha appena umiliato pubblicamente Elon Musk. Dopo che l’imprenditore aveva suggerito di voler comprare l’azienda, “per mettere a capo qualcuno che si chiama davvero Ryan”, la compagnia europea ha risposto con un feroce (ed esilarante) messaggio promozionale.

Botta e risposta su Twitter

Al centro della questione c’era la proposta di Elon Musk di portare Starlink, il servizio d’internet satellitare di SpaceX, anche a bordo dei voli Ryanair. Suggerimento liquidato immediatamente da O’Leary, il leggendario amministratore delegato di Ryanair. “Appesantirebbe troppo i voli facendoci sprecare i soldi”, aveva detto, aggiungendo che la maggior parte delle tratte offerte da Ryanair dura meno di due ore. Troppe poche per giustificare l’introduzione di una connessione internet a bordo.

I toni dello scambio erano rimasti ancora urbani, ma poi Musk ha calcato la mano, pubblicando un nuovo post dove suggeriva di voler comprare Ryanair. Evidentemente il fondatore di Tesla non sa accettare un no. La proposta d’acquisto non è stata affatto apprezzata, per usare un eufemismo.

“Un’offerta dedicata agli idioti come Musk”

Ryanair ha sfruttato l’episodio per farsi pubblicità. Con un post pubblicato proprio su x.com, l’azienda ha promosso la vendita di alcuni biglietti per tratte europee a soli 16,99€. “Un’offerta dedicata ad Elon Musk e gli altri grandi idioti che lo seguono”, si legge.

Ryanair negli anni si è fatta notare per il suo stile comunicativo volutamente sprezzante e senza freni inibitori. Proprio sul social di Musk, l’azienda ha frequentemente insultato pubblicamente i suoi clienti che chiedevano delucidazioni su disagi (o presunti tali) a bordo dei suoi aerei. Insomma, la scelta di insultare il miliardario non è distante dal tipo di comunicazione a cui Ryanair aveva già abituato i suoi clienti.

Ora resta da capire come sceglierà di rispondere Elon Musk. Vale la pena di ricordare che l’ultima azienda che lo aveva umiliato pubblicamente era stata Twitter, e sappiamo come è andata a finire.