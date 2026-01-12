Ricchi e clima: il nuovo studio mostra quanto velocemente consumano il budget di carbonio

In pochi giorni del 2026, quanto carbonio hanno consumato i super ricchi della Terra? E in che modi? Oxfam e alcuni esperti avvertono che l’1% più ricco della popolazione mondiale ha esaurito in 10 giorni il budget annuale di carbonio. Questo fenomeno prende il nome di Pollutocrat Day. Secondo le stime dell’ente umanitario, lo 0,01% della popolazione ricca ha superato i limiti del consumo nelle prime 72 ore. I prossimi obiettivi internazionali dovranno puntare alla riduzione drastica e necessaria delle emissioni per mantenere il riscaldamento climatico entro l’1,5 °C.

I super ricchi dovevano mantenere la propria riserva di carbonio entro il 10 gennaio, l’hanno consumata sette giorni prima, pur sapendo che da anni le emissioni devono essere ridotte del 97% entro il 2030. Sono le percentuali dell’accordo di Parigi, giuridicamente vincolante per gli obiettivi climatici. L’elenco di come è stato speso il budget di carbonio ha dell’incredibile perché collegato a consumi extra lusso. Jet privati e superyacht sono sotto accusa di inquinamento, quindi è lo stile di vita di poche persone nel pianeta a dover essere ridimensionato.

Tassare i ricchi per l’inquinamento che producono non è una punizione, Nafkote Dabi di Oxfam ricorda a politici, governi e industrie energetiche gli accordi di Parigi per il 2030

Ci sono altri dati: ogni miliardario detiene investimenti che generano 1,9 milioni di tonnellate di CO2 l’anno. Significa riscaldamento in crescita con danni economici sui paesi poveri e anche ambientali. Le perdite globali stimate conseguenti si stimano di 44 miliardi di dollari entro il 2025. Nafkote Dabi, responsabile delle politiche climatiche di Oxfam, afferma: “L’immenso potere e la ricchezza di individui e aziende super-ricchi hanno anche permesso loro di esercitare un’influenza ingiusta sul processo decisionale politico e di indebolire i negoziati sul clima”.

Oxfam propone, per arginare l’inquinamento da extra lusso, tasse patrimoniali sui redditi super-ricchi e una tassa aggiuntiva per chi inquina. La somma stimata è di 400 miliardi di dollari nel primo anno da chiedere a compagnie petrolifere, del gas e del carbone. Super tassa sui beni di lusso come superyacht e jet privati.

Sempre Dabi afferma, alla fine dell’analisi: “I governi hanno una strada molto chiara e semplice per ridurre drasticamente le emissioni di carbonio e contrastare la disuguaglianza, prendere di mira gli inquinatori ricchi, reprimere la sconsideratezza dei super-ricchi in materia di emissioni di carbonio”.