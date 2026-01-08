Speranze contro il cancro: un composto fungino è stato sintetizzato per la prima volta dopo 55 anni

La verticillina è un composto di origine fungina dalle proprietà antitumorali. Fu scoperto più di 50 anni fa e ancora oggi viene studiato come potenziale terapia clinica preventiva. Il problema è che si tratta di un fungo rarissimo in natura e difficile da ottenere in laboratorio. La verticillina A non è solo poca, ma anche microscopica: può essere osservata solo in laboratorio e su apposite piastrine. Questa minutezza estrema rende il composto anche difficile da estrarre. La sua struttura chimica presenta inoltre delle instabilità che ne rendono impossibile la sintesi artificiale: gli scienziati ci provano da decenni a produrla.

Ma è stato sfondato il portone principale dai ricercatori del MIT e della Harvard Medical School. Per la prima volta, la verticillina A è stata sintetizzata per la ricerca oncologica. Adesso gli scienziati potranno finalmente applicarne e studiarne le diverse proprietà biologiche. La strada è verso la produzione di varianti mirate per terapie specifiche su diversi tumori e malattie. Il team chimico che ha superato gli ostacoli principali è guidato da Mohammed Movassaghi.

La verticillina A e la corsa dietro ai microscopi per sintetizzarla, mezzo secolo di tentativi e poi la pazienza di testare molecola dopo molecola

Prima sono state studiate le strategie di laboratorio del passato, poi ha iniziato a sintetizzare molecole simili alla verticillina A. Infine, ha applicato alcuni risultati positivi fino ad arrivare alla produzione sintetica finale del fungo. I ricercatori hanno scelto molecole che si differenziavano per pochi atomi. Il processo di sintesi, comunque, è stato difficile da ottenere, test dopo test.

“Abbiamo una comprensione molto più approfondita di come questi sottili cambiamenti strutturali possano aumentare significativamente la sfida della sintesi. Ora disponiamo della tecnologia che ci consente non solo di accedervi per la prima volta, più di 50 anni dopo il loro isolamento, ma anche di realizzare numerose varianti progettate, che possono consentire ulteriori studi approfonditi“, queste le parole di Movassaghi.

La verticillina A si compone di molecole dimeriche, ovvero due metà identiche fuse insieme. La struttura è tridimensionale e richiede precisione per la sua ricostruzione in laboratorio. Adesso la corsa è per l’applicazione clinica, ad esempio con farmaci contro il DMG, un tumore cerebrale aggressivo, e per altre forme oncologiche rischiose.