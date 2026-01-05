I Reels sono la vera gallina dalle uova d’oro di Instagram: valgono 50 mld di dollari

Dopo anni di rincorsa e sperimentazioni, i Reels si sono trasformati nel pilastro più solido della crescita di Meta. Nato come risposta quasi difensiva all’ascesa di TikTok, il formato video breve è oggi uno degli asset economici più rilevanti dell’azienda e sta aprendo una nuova fase: l’espansione oltre lo smartphone, verso schermi sempre più grandi.

Da clone di TikTok a 50 miliardi di dollari l’anno

Durante l’ultima trimestrale, Mark Zuckerberg ha dichiarato che i Reels, sommando Instagram e Facebook, hanno superato un run rate annuale di 50 miliardi di dollari. Una cifra che avvicina Meta a YouTube, stimato a circa 46 miliardi di ricavi pubblicitari annui, e che lascia molto indietro TikTok.

Il risultato è frutto soprattutto dell’evoluzione dell’algoritmo. Zuckerberg ha attribuito la crescita ai sistemi di raccomandazione basati sull’AI, capaci di offrire contenuti sempre più pertinenti. Il tempo trascorso sui video di Instagram è cresciuto di circa il 30% su base annua, un dato che solo pochi anni fa sembrava impensabile.

L’algoritmo cambia identità

In origine, Instagram era pensato come una rete sociale basata sulle relazioni, non sulla scoperta di nuovi contenuti e influencer. Come ha spiegato Tessa Lyons, vicepresidente di prodotto, in un’intervista al The Wall Street Journal, passare a un modello simile a TikTok ha richiesto di ripensare completamente il ranking dei contenuti, spostando il focus da chi segui a cosa guardi e per quanto tempo.

La strategia sta finalmente ripagando. Alla grande. Gli utenti trascorrono in media 27 minuti al giorno su Reels, contro i 21 minuti di YouTube Shorts, mentre TikTok resta davanti con 44 minuti. Forte di questi risultati, Meta ha iniziato a testare Instagram su televisione, partendo da un lancio limitato su Amazon Fire TV negli Stati Uniti. Con il debutto nel salotto degli utenti, Meta potrebbe anche decidere di dare maggiore focus ai video lunghi, dando ancora più filo da torcere a YouTube.